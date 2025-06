Guerre Iran-Israel : la bourse ne panique pas mais faut-il faire pareil?

Article du

Ce lundi, la bonne surprise, c’est que le marché ne panique pas. Malgré l’embrasement réel entre Israël et l’Iran, malgré les missiles, les morts, les déclarations de guerre qui ne veulent pas encore dire leur nom, et surtout, malgré la menace latente d’un blocage du détroit d’Ormuz, les bourses mondiales tiennent le choc.C’est à la fois rassurant… et troublant. Car nous le savons (et l’histoire récente le montre) : les marchés ne paniquent jamais tout de suite. Puis, ils se mettent à le faire, brutalement.Le danger n’est pas toujours dans l’explosion immédiate. Il est souvent dans la propagation silencieuse, dans les enchaînements, dans les réactions en cascade.Nous ne sombrerons pas dans l’alarmisme.Nous ne parions pas sur une déflagration totale de la région.Mais nous restons lucides. Ce conflit est là. Il va durer quelques jours, peut-être quelques semaines. Et dans le jeu des puissances, l’arme stratégique majeure de l’Iran, ce n’est pas l’arme nucléaire.C’est le détroit d’Ormuz.Et c’est ce risque-là que nous devons intégrer dès aujourd’hui.Une vidéo stratégique vient d’être postée sur notre chaîne YouTube :Heureusement, nos abonnés sont déjà largement exposés aux bons dossiers :⛽ pétrole,🛢 raffinage,🔋 souveraineté énergétique.Et si vous avez suivi notre mail du 9 mai, que vous pouvez relire ici :…vous savez que toutes les valeurs recommandées ce jour-là sont en forte hausse aujourd’hui.C’est le résultat d’une méthode. D’une grille.Et d’un travail sur les récits dominants.Mais il est peut-être temps d’aller un cran plus loin.Un mail complet a été envoyé à nos lecteurs :Francebourse.com