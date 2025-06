Fin d'un semestre historique!

Aujourd'hui est le dernier jour d’un premier semestre historique!



C’est une journée particulière. Dernier jour du mois. Dernier jour du semestre. Et le moment est venu de poser un chiffre. Un vrai. Non pas un objectif, mais un double résultat. Le voilà :



+20,04 % sur le portefeuille CROISSANCE

+20,48 % sur le portefeuille RENDEMENT.



Deux performances au-delà des espérances, dans un semestre où les marchés ont connu toutes les secousses possibles : chocs géopolitiques, résurgences de conflits, inflation qui se contracte, craintes de récession, et narratifs changeants d’un mois à l’autre. Malgré cela, nous avons tenu le cap. Et mieux que cela : nous avons avancé.



Je le dis sans détour : c’est un triomphe.



Il ne s'agit pas d'un triomphe de hasard, ni même un simple effet de méthode, mais le triomphe d’une grille de lecture inédite.

Car ce semestre n’a pas seulement validé nos choix, il a validé une révolution intellectuelle. Celle que j’ai amorcée il y a plus de vingt ans, lorsque je me suis mis à combiner analyse fondamentale et analyse technique, dans un monde qui ne tolérait pas encore les ponts entre écoles. À l’époque, le jeune homme que j'étais était mal vu des deux camps :

-les puristes de la finance me reprochaient de salir la rigueur des bilans avec des courbes graphiques.

-les technicistes m’accusaient d’être en retard de trente ans et d'être has been.

Et pourtant... Aujourd’hui, en 2025, tout le monde combine les deux. Même certains traders le font. C’est devenu la norme.



Mais personne — absolument personne — n’a encore introduit l’analyse sociologique dans la lecture des marchés.

Là encore, j’ai été le premier. Et ça s'est fait là. Ce semestre. Et vous en avez profité.

Je suis le premier à dire qu’une action a un rang social. Le premier à lire les forums comme des terrains d’enquête. Le premier à comprendre que ce qui fait le cours d’une action, ce ne sont pas seulement ses résultats, ni sa tendance, mais son récit collectif, sa désirabilité symbolique, son statut social.



Et ce semestre m’a donné raison. Sans cette grille de lecture, nos portefeuilles auraient surperformé les marchés. Le portefeuille CROISSANCE aurait probablement gagné 8 à 10 % et le portefeuille RENDEMENT au moins 15%.





Mais c’est cette troisième brique — sociologique — qui a permis le surcroît. Et je vais enfoncer le clou : je ne vais pas attendre que d’autres s’y mettent. Avant le 15 juillet, je publierai le premier livre dédié à cette approche. Il sera accompagné d’un petit manuel de sociologie, pour donner à chacun les clés d’une discipline trop méconnue en France, alors qu’elle irrigue déjà le marketing, la criminologie, la politique. Il était temps qu’elle entre dans la finance. C’est fait. Et c'est moi qui le fais. Avec vous. Grâce à vous. Pour vous. Et pour la postérité.



Et quel climat!



Et ce semestre ne s’est pas fait dans un climat paisible ! Guerre Israël-Iran, qui a, in fine, accouché d’un affrontement éclair. Guerre en Ukraine, toujours sans issue visible. Guerre commerciale, beaucoup plus rampante, mais tout aussi puissante, menée par un Trump de retour, avec ses codes, ses méthodes, son imprévisibilité. Les marchés ont tangué. Un flashkrach en avril dont nous avons énormément profité alors qu'il a plombé le moral des marchés. Le CAC finit le semestre avec +4%.

Nous, nous avons adapté nos choix. Nous avons renforcé au bon moment. Allégé quand il fallait. Pris nos bénéfices. Replacé les liquidités. Et gardé la tête froide.



Et maintenant ?



Maintenant, c’est l’été.



Mais attention : ce n’est pas le moment de se relâcher. Le mois d’août, comme chaque année, sera un mois d’opportunités. Les small caps baissent, les volumes se tarissent, mais c’est là qu’on achète bien. Et nous avons les liquidités pour cela. Le portefeuille est prêt. Moi aussi. Et vous n’aurez pas besoin de rester devant vos écrans. Je suis là pour ça. Je vous enverrai les recommandations clés, au bon moment.

Mais n’oublions pas juillet : c’est un "mini janvier", intense en publications, riche en guidances. Et septembre ? C’est le mois le plus complexe de l’année, tous les ans, depuis que la Bourse existe. Nous ne l’affronterons pas les yeux fermés. Mais avec rigueur. Et méthode. Notre méthode.



Jean-David Haddad

Francebourse.com

