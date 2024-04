Qu'est-ce qu'une recovery en bourse?

Que veut dire recovery ?

Ce mot signifie étymologiquement «récupération ».

En finance de marché, on parle de recovery pour désigner une opération de restructuration sur une entreprise, mais cela revêt plusieurs dimensions.

En effet, une entreprise qui est en « recovery » doit « récupérer » :

-sur le plan financier, ce qui passe souvent par une réduction de la dette

-sur le plan économique : regagner des clients et des parts de marché

-sur le plan de l’image de marque : regagner une notoriété, avoir à nouveau une image positive



Si on prend le cas d’Orpea, l'image de marque a été plus qu’écornée, elle a été complètement tuée, on peut dire cela, par le scandale qui a été mis en avant dans un livre publié en 2022.



Aujourd’hui, Orpea a changé de nom, est devenue EMEIS (qui signifie « nous » en grec), et a regroupé ses actions par 1000 pour ne plus être une penny-stock. Cela dit, le fait que le titre soit passé par la case « penny-stock » se voit dans l’historique des cours de bourse sur le graphique. En effet, sur le graphique de long terme, pour que la comparaison soit possible, c’est « comme si » les actions ont toujours été 1000 fois plus cher. Donc l’action, quand elle valait 60€, pour être comparée au cours d’aujourd’hui, valait en fait, fictivement, 60.000€. Les stigmates des regroupements d’actions s’observent donc dans les cours passés qu’on voit sur les graphiques.

Donc, une recovery financière, quand elle est massive, s'observe dans les cours de bourse en regardant un graphique à long terme. Et surtout en regardant l'échelle de cotation à gauche du graphique...



