Bourse de Paris : un lundi bancal, une stratégie limpide

En ce lundi de Pentecôte (dont on ne sait toujours pas s’il est réellement férié ou pas) une chose est certaine : il ne l’est pas pour la Bourse !Au moment où je vous écris, le CAC 40 recule de 0,4 %, ramenant sa performance depuis le début de l’année à +5,33 % seulement.Je vous rappelle qu’une analyse technique complète du CAC 40 a été publiée vendredi. Elle reste parfaitement d’actualité, et vous pouvez la consulter ici :Vous le savez si vous suivez nos publications : nous ne spéculons pas, nous "stratégeons".Aujourd'hui, notre stratégie de money-management est la suivante :Dès qu’un gain conséquent est engrangé, surtout s’il est rapide, nous n’hésitons pas : nous vendons.C’est simple, clair et efficace.C’est aussi la période des dividendes, et ils pleuvent aussi bien sur notre portefeuille Rendement, prévu pour cela; que sur le portefeuille Croissance, qui compte aussi quelques valeurs généreuses.Notre position actuelle ? Nous ne réinvestissons pas immédiatement.Pourquoi ? Parce que l’expérience montre qu’après un détachement de dividende, il n’y a aucune urgence à replacer le cash.Les valeurs mettent souvent un peu de temps à remonter…Nos deux portefeuilles ont été réactualisés à l’instant même.+19,10 % pour le portefeuille Croissance+19,08 % pour le portefeuille RendementUne convergence quasi parfaite. Et pourtant, deux méthodes radicalement différentes !– Le portefeuille Croissance, géré par combinaison d’analyse fondamentale, technique et sociologique. Avec un money-management adaptatif au contexte.– Le portefeuille Rendement, construit autour de la stratégie du géant : encaisser sans broncher les coups du marché, avancer tranquillement, distribuer.Deux approches. Deux styles. Une même réussite.Ces résultats vous impressionnent ? Ils sont le fruit d’un travail rigoureux et surtout créatif, ce qui manque cruellement à tant de gérants institutionnels.Pour ne rien manquer, abonnez-vous à nos deux lettres :– La Quinzaine de France Bourse (portefeuille Croissance)– Pépites du Rendement (portefeuille Rendement)Deux lettres. Deux visions. Mais une même exigence : faire mieux que le marché, en toutes circonstances.Abonnements ici :Et pour rappel nous avons lancé vendredi notre dossier "Valeurs de la souveraineté européenne".Article ici :Vidéo ici :Très bon lundi de Pentecôte à toutes et à tous,et à très bientôt pour de nouvelles opportunités !Jean-David HaddadProfesseur Agrégé,Rédacteur en chef – FranceBourse.com