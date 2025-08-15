France Bourse
Portefeuille CROISSANCE : +25% au 15 AOUT

Article du 15/08/2025
Parfois la prudence paye plus que l'audace!

C'est la leçon à tirer des 6 dernières semaines.

En ce 15 août, notre Portefeuille Croissance franchit officiellement la barre des +25% de performance depuis le 1er janvier. Une progression qui mérite d’être soulignée, d’autant plus qu’elle s’est construite dans un contexte où, depuis le début de la deuxième mi-temps de l’année, nous avons volontairement adopté une approche plus défensive. Autant le premier semestre a été audacieux (et il a aboutit à +20%) autant cette période estivale a été plus prudente... et elle a généré +5% en 6 semaines, ce qui est énorme. Il faut savoir mélanger les périodes d'audace et celles de prudence.

En fait nous avons su profiter de la hausse spectaculaire de certains titres spéculatifs comme SoLocal, dans lequel nous avions exprimé une véritable conviction. Mais ce succès n’est pas venu seul : la progression régulière d’une valeur pilier du portefeuille, Orange, a également largement contribué à ce nouveau record.

Bien sûr, il y a eu aussi quelques replis sur certaines lignes. Mais la construction même du portefeuille – avec des pondérations plus importantes sur les gagnants que sur les perdants – a permis d’absorber largement ces baisses.

La semaine prochaine, avant la rentrée, sera l’occasion de réaliser plusieurs arbitrages, à la fois pour sécuriser certaines plus-values et pour renforcer les positions où le potentiel reste important. Une phase de gestion active, mais toujours dans un cadre prudent, qui restera notre ligne directrice jusqu’à la fin de l’année.

