LVMH rebondit de 10% en deux séances : simple feu de paille ou réveil stratégique du luxe ?

Article du

Le deuxième semestre commence sur les chapeaux de roue pour LVMH, qui reprend 10% en seulement deux séances, au moment même où le CAC 40 tente de se stabiliser dans une zone technique sensible autour des 7 600 points.



Ce rebond, spectaculaire dans son intensité, ne doit pas être interprété comme un simple mouvement technique. Il s’inscrit dans un climat de recomposition du narratif sur le luxe, que nous avions commencé à évoquer dès lundi dans nos conseils Francebourse.



Rappelons que les valeurs du luxe ont été les grandes absentes de la fête boursière du premier semestre 2025. Tandis que les technos, les énergies propres ou encore certaines financières progressaient fortement, les géants du luxe — LVMH, Kering, Hermès, mais aussi Richemont ou Swatch en Suisse — ont été délaissés, parfois même violemment pénalisés. Depuis ses plus hauts de 2021-2022, LVMH s’est tout simplement divisé par deux.



Pourquoi un tel désamour ? Le narratif dominant, jusqu’à présent, reposait sur trois piliers : la normalisation de la demande chinoise, un rejet du bling dans les classes moyennes mondiales, et une recomposition géopolitique qui rendait ces valeurs « trop européennes » risquées dans les allocations globales.



Mais voilà que, depuis quelques jours, un changement subtil s’opère. Plusieurs signaux faibles convergent. Des analystes comme Goldman Sachs ou Morgan Stanley reprennent un biais plus neutre à légèrement positif sur le secteur, évoquant des niveaux de valorisation historiquement bas. Et surtout, certains hedge funds, selon nos informations, commencent à revenir discrètement sur l’Europe. Et s’il y a bien un symbole européen fort et liquide, c’est le luxe.



La hausse de LVMH — mais aussi de Kering, Hermès et autres — ces deux derniers jours n’est pas un hasard de calendrier. Le 1er juillet est un mini 1er janvier boursier : les gérants rééquilibrent leurs positions, des arbitrages se mettent en place, des paris se prennent.



Dans cette optique, le luxe redevient un marqueur stratégique, presque un pari sur l’Europe. Pas tant pour sa croissance — qui reste molle — que pour son statut.



Chez Francebourse, nous avions décidé de garder LVMH dans notre portefeuille Croissance, malgré les doutes et la pression ambiante. Un choix risqué, mais structuré, car nous savons que le PER d’une action est son rang social — et que LVMH, malgré ses travers, reste une action de très haut rang. Ce rebond le confirme.



Mais attention : tout n’est pas encore acquis. Ce réveil pourrait rester fragile s’il n’est pas confirmé par les résultats à venir. C’est pourquoi nous restons prudents mais vigilants. Le luxe n’est pas mort — il est en train de se recomposer.



Et d’ailleurs, au-delà des géants, c’est le “Quiet Luxury” qui monte en puissance, avec des titres comme SMCP ou Interparfums qui sortent des sentiers battus.



Ce rebond du luxe, en somme, ouvre une séquence stratégique sur le deuxième semestre. Il faudra l’exploiter avec discernement.



Francebourse.com

A la une

Publications précédentes