Les secrets de l’analyse technique (Ichimoku, Bollinger, Fibonacci, chandeliers japonais) révélés par D. Cohen de Lara au micro de JDH

Les secrets de l’analyse technique (Ichimoku, Bollinger, Fibonacci) révélés par D. Cohen de LaraInterview réalisée par Jean-David Haddad, Rédacteur en chef de Francebourse.com, et inspirée de la vidéo suivante, exclusivité de Francebourse TV :Jean-David Haddad : Aujourd’hui, devant la célèbre cloche d’Euronext de la Bourse de Paris, nous avons Daniel Cohen de Lara, qui a été président de l’AFATE (Association française des Analystes Techniques), qui en est aujourd’hui le trésorier, et qui est un éminent spécialiste de plusieurs sujets : Ichimoku, les bandes de Bollinger, Fibonacci, et bien sûr les chandeliers japonais ; d’ailleurs, il a écrit des livres sur chacun de ces sujets. Alors Daniel, pour ceux qui découvrent l’analyse technique ou qui l’utilisent, qu’est-ce que tu peux nous dire déjà sur l’ensemble de ces sujets ?Daniel Cohen de Lara : Alors, l’analyse technique, c’est une des approches majeures pour ceux qui veulent débuter en bourse, qui veulent surtout comprendre les marchés. Il y a deux approches : l’approche fondamentale, si vous voulez étudier par exemple Airbus, eh bien vous chargez les bilans – je ne sais pas combien il doit y avoir de pages, environ 5 000 ou 6 000 avec les annexes du bilan – ou vous utilisez l’analyse technique. Que fait l’analyse technique ? Tout simplement, elle regarde ce que dit le marché, elle regarde ce que les grosses mains font, la bataille, le combat permanent entre acheteurs et vendeurs, les grosses mains qui déterminent le prix de chacun des actifs. Donc on regarde leur psychologie et on analyse la suite des prix, la suite des cours sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, en utilisant des filtres : les moyennes mobiles, des éléments de volatilité comme les bandes de Bollinger, une méthode complète d’analyse technique qui est Ichimoku, on lit surtout les bougies/les chandeliers parce que la lecture est un des éléments fondamentaux qui permet de comprendre la bagarre permanente entre acheteurs et vendeurs, donc la psychologie des marchés.JDH : Est-ce que tu es d’accord pour dire que la bagarre entre acheteurs et vendeurs, on la voit aussi avec le vortex ?DCdL : Personnellement, je ne suis pas familier de cet élément.JDH : DMI + et DMI -.DCdL : Après, ça, ce sont déjà des éléments qui viennent en plus, ce sont des indicateurs ; des indicateurs, il en sort toutes les semaines. Il y en a quelques-uns qui sont plus utilisés, plus connus, mais déjà, si on comprend les chandeliers, on a déjà fait plus de la moitié du travail. Et je vois des gens qui viennent me voir et qui me demandent « est-ce que je peux acheter telle ou telle action ? », je regarde l’action, eh bien elle est en tendance baissière, donc acheter un couteau qui tombe, non.JDH : Il faut l’acheter une fois qu’il a arrêté de tomber, mais avant qu’il remonte.DCdL : Alors oui, mais à ce moment-là, il va falloir déterminer quand il a arrêté de tomber.JDH : Est-ce que tu nous parles dans tes livres de quand est-ce qu’un couteau arrête de tomber ?DCdL : Oui, très clairement, j’en parle dans à peu près tous. J’en parle d’abord notamment dans Les chandeliers japonais. La bataille, c’est toujours une bataille entre acheteurs et vendeurs. Si le couteau tombe, ça veut dire que les vendeurs sont à la manœuvre. Donc je vais essayer de déterminer des configurations de bougies qui vont m’indiquer que les acheteurs sont en train de prendre la main, et il y a des configurations bien connues : par exemple s’il y a un gap haussier, s’il y a une figure que j’adore et qui marche très bien qui s’appelle l’Étoile du matin, () il y a des configurations également d’autres éléments, le Harami ou autres. Et dans le livre Les chandeliers japonais, j’analyse quelles sont les figures de retournement qui annoncent qu’une tendance est en train de se terminer, et que le camp adverse est en train de reprendre la main. J’en parle aussi dans Le pouvoir d’Ichimoku, parce que lorsqu’une tendance est en train de se terminer, il y a des configurations Ichimoku tout à fait caractéristiques qui ont un taux de réussite considérable et qui nous indiquent que l’on est en train de prendre le chemin inverse.JDH : Est-ce que pour s’attaquer à Ichimoku, il faut d’abord avoir bien maîtrisé les chandeliers japonais ?DCdL : Pour s’attaquer à la Bourse, il faut comprendre les chandeliers japonais. C’est la base.JDH : Même pour ceux qui ne font pas d’analyse technique, c’est crucial ? N’importe quel graphique, même si vous ne faites pas d’analyse technique, il ne faut pas le mettre en courbe, il faut le décomposer en chandeliers, même sur un an, même sur cinq ans ?DCdL : Absolument, toutes les unités de temps sont valables, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire du court terme, à ce moment-là, vous allez regarder des bougies en une heure ; si vous voulez faire ce qu’on appelle du swing trading, sur quelques jours, vous allez regarder en deux heures, trois heures, quatre heures ; si vous cherchez une action à mettre dans votre PEA, vous allez regarder des bougies en quotidien et des bougies en hebdomadaire, et vous allez faire votre analyse avec l’unité de temps qui correspond à votre univers d’investissement.JDH : Et Ichimoku, c’est quand on a déjà atteint un palier supérieur ? Rappelons que Daniel est également l’auteur du livre Le Pouvoir d’Ichimoku, chez JDH Éditions ; c’est un beau livre à 65 €, c’est un livre d’art, tout est en couleur, c’est un grand format, avec un très beau papier spécial.DCdL : À partir du moment où on a compris le fonctionnement des bougies, à ce moment-là, on peut passer à la deuxième étape. On peut travailler sur l’analyse technique classique – j’ai été président de l’Association des Analystes Techniques, donc je suis forcément défenseur de l’analyse technique classique – et puis passer sur un schéma d’Ichimoku qui est une méthode qui travaille sur les équilibres de marché. Donc on a ces grosses mains qui se battent et qui cherchent dans leur bataille quelle est, à un moment donné, la bonne valeur pour un actif. Et puis la bataille peut durer des jours, des semaines, et on regarde autour de quelle valeur la bataille s’est faite ; donc on a un équilibre autour duquel les cours ont évolué pendant x jours – là aussi, tout dépend de l’horizon d’investissement – qui permet de déterminer des niveaux d’équilibre majeurs du marché. C’est ça, la méthode Ichimoku, qui va travailler les grands niveaux d’équilibre, parce que ces grands niveaux d’équilibre, ce sont ni plus ni moins que la mémoire du marché, et les cours reviennent très souvent sur les niveaux importants qui représentent la véritable mémoire du marché. Donc on a plusieurs méthodes ; Ichimoku est une méthode à elle seule, c’est un pan complet de l’analyse technique – c’est évidemment une méthode d’origine japonaise, et au Japon, il y a environ 30 millions de Japonais qui investissent en bourse et qui le font avec la méthode d’Ichimoku.JDH : C’est énorme. Et quelques mots sur Les bandes de Bollinger et Fibonacci ? Qui sont les deux autres livres écrits par Daniel Cohen de Lara, toujours dans la même collection des Essentiels de l’AFATE, qui est une collection éditée par JDH Éditions mais aussi par l’AFATE.DCdL : Alors, les bandes de Bollinger ont un intérêt fondamental, parce que si vous voulez investir et s’il n’y a pas de volatilité, si les cours bougent très peu, à quoi ça sert d’aller immobiliser de l’argent pour un actif qui ne bouge pas ? Donc ce qui serait intéressant, ce serait de déterminer quand il y a véritablement une impulsion et de pouvoir suivre cette impulsion. Donc j’ai développé une approche à partir d’un outil qui existait déjà depuis la fin du XXe siècle, qui a été créé à l’origine par John Bollinger, et je l’ai repris complètement à ma manière ; je l’ai fait non pas en analyste technique, mais en investisseur.JDH : Ce qui veut dire que le livre que vous aurez entre les mains, c’est une méthode unique basée sur les bandes de Bollinger.DCdL : Et la volatilité. Surtout la volatilité. C’est comment rentrer en position, détecter qu’il y a une bonne volatilité, parce que mon système permet également de filtrer les faux signaux et de savoir quand sortir. Ce qui est intéressant, c’est qu’il y a deux niveaux de sortie : le premier niveau de sortie pour ceux qui restent peu longtemps en position, et un deuxième niveau de sortie pour ceux qui poursuivent l’investissement au-delà de la première étape ; il y a un peu plus de risques, mais il y a des éléments de phases qui sont extrêmement clairs, qui se lisent très simplement sur les graphiques, que j’ai déterminés. Donc c’est de l’analyse technique, mais c’est avant tout une méthode d’investissement.JDH : Et enfin, pour terminer, quelques mots sur Fibonacci ? Qui est un peu plus ésotérique que tous les autres…DCdL : Ésotérique, oui, il y a quelque chose d’extraordinaire, il y a un phénomène qui dépasse aujourd’hui la compréhension humaine. Il y a encore pas mal de choses à découvrir. C’est pour ça que ça relève un peu de l’ésotérisme, et ça fait que lorsqu’un mouvement se développe, il va régulièrement revenir, retracer 38,2 % de ce mouvement et rebondir dessus. Je travaille avec Fibonacci depuis plus d’une douzaine d’années, et je suis toujours émerveillé de voir à quel point on a des rebonds d’une précision chirurgicale. Il y a plusieurs niveaux de Fibonacci ; dans le livre, j’ai expliqué quelles étaient les probabilités de rebond en fonction du niveau de retracement et quels étaient les objectifs à se donner en réinvestissant quand on a retracé tel ou tel niveau. En fait, ce sont des livres d’analyse technique mais que j’ai écrits avec une réflexion d’investisseur pour que les lecteurs apprennent non seulement l’analyse technique mais aussi des méthodes simples et efficaces pour investir de manière gagnante, c’était ça mon but.JDH : C’est parfait. Donc tous ces livres, ce n’est pas juste de l’analyse technique, c’est l’analyse technique réinterprétée par ton expérience des marchés, qui est une longue expérience, de 15 ans, et je vous invite vraiment à les retrouver. L’analyse technique, c’est quelque chose d’important ; moi, je dis que derrière l’analyse technique, on voit la sociologie des marchés, c’est ce que j’ai écrit dans mon livre également, L’investisseur gagnant.DCdL : C’est exactement ça. C’est la sociologie des marchés, c’est la psychologie des investisseurs, ça a une très grande importance, et le fait de pouvoir la suivre et la comprendre donne à celui qui justement a fait cette démarche un avantage dans cet investissement qui est très important.JDH : C’est parfait, mon cher Daniel. Merci beaucoup pour cette interview, c’était un vrai plaisir.DCdL : Merci, Jean-David.