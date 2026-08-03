Hommes-Femmes : la bourse est-elle neutre?

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La Bourse est-elle neutre sur les rapports de genre? Le cas Ipsos et la nomination d'une femme à la tête d'un grand groupe



La chute d'Ipsos à la suite de la nomination de Kelly Beaver comme directrice générale a suscité de nombreux commentaires. Le changement de dirigeant suffit-il à expliquer une telle correction, ou les représentations sociales des investisseurs peuvent-elles également entrer en jeu ? Cette question mérite d'être abordée avec méthode : distinguer ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, puis les hypothèses que l'on peut raisonnablement formuler.



1. Ce que l'on sait



Le marché n'aime généralement pas l'incertitude. Le départ rapide d'un dirigeant, quelques mois seulement après la présentation d'un plan stratégique, constitue un facteur objectivement négatif. Dans le cas d'Ipsos, ce facteur a probablement été renforcé par des prises de bénéfices après une forte progression du titre.



2. Ce que dit la littérature scientifique



Le travail universitaire le plus proche de cette problématique est le mémoire d'Anastasia Tsekou (Université Érasme de Rotterdam, 2023), consacré aux réactions boursières lors des nominations de femmes CEO.



L'étude porte sur 403 successions de dirigeants du S&P 500 entre 2010 et 2019, dont seulement 29 femmes. L'auteure conclut qu'aucune différence statistiquement significative n'est observée entre la nomination d'un homme et celle d'une femme, ni à court terme ni à un horizon d'un an.



3. La limite essentielle de cette étude



Cette conclusion est souvent mal interprétée. En réalité, les études sont peu nombreuses parce que les cas eux-mêmes sont rares. Lorsque seules quelques dizaines de femmes accèdent à la tête de très grandes entreprises, il devient extrêmement difficile d'obtenir une puissance statistique suffisante. L'absence de résultat significatif ne prouve donc pas l'absence totale d'effet.



4. La spécificité française



Peut-on transposer directement les résultats américains à la France ? Rien ne permet de l'affirmer. Les conseils d'administration se sont fortement féminisés grâce aux lois successives, mais les fonctions exécutives restent très majoritairement masculines. Une femme directrice générale d'un groupe du SBF 120 demeure encore un événement relativement exceptionnel.



5. Mon hypothèse de sociologue



À partir d'ici, j'entre dans une réflexion qui relève de mon approche personnelle de sociologue des marchés et non d'un résultat scientifique établi.



Depuis plus de vingt ans, je défends l'idée que les marchés financiers sont aussi des phénomènes sociaux. Les investisseurs n'achètent pas uniquement des bilans et des flux de trésorerie ; ils réagissent également à des récits, des symboles et des représentations collectives.



Les travaux consacrés aux inégalités professionnelles, aux écarts de rémunération, aux stéréotypes de genre ou aux représentations de l'autorité montrent que les normes sociales diffèrent selon les pays. Ces travaux ne permettent pas de conclure directement sur les marchés financiers, mais ils montrent que les représentations collectives existent bel et bien et qu'en France, dans d'autres domaines de la vie sociale, les relation sont plus déséquilibrées. A titre d'exemple, dans le cas des violences conjugales, selon les études, en France, elles se situent entre 80 et 85% de violences masculines alors que dans les autres pays d'Europe, les statistiques sont plus partagées, mais c'est surtout aux Etats-Unis, en Russie, au Canada et dans certains pas d'Amérique du sud que ces violences sont parfois proches du 50/50.



Mon hypothèse est donc la suivante : dans un pays où la représentation sociale de la domination reste très masculine, la nomination d'une femme à la tête d'une grande société cotée peut être perçue par l'inconscient collectif comme une rupture plus importante que dans un pays où cette situation est déjà banalisée. Si tel est le cas, une partie des investisseurs pourrait, consciemment ou inconsciemment, exiger une prime de risque supplémentaire.



6. Pourquoi cette hypothèse reste prudente



Je n'affirme pas que le marché français sanctionne les femmes dirigeantes. Je constate simplement qu'aucune étude statistique ne permet aujourd'hui de répondre à cette question avec certitude. Mais je m'appuie sur des faisceaux concommittents d'autres domaines de la vie sociale.



7. Le cas Ipsos



La baisse d'Ipsos est vraisemblablement multifactorielle : départ inattendu du précédent dirigeant, interrogations stratégiques, prises de bénéfices après un rallye et, peut-être, effet de perception lié à une nomination encore peu fréquente dans les grandes entreprises françaises. Il est impossible d'isoler quantitativement chacun de ces facteurs.



Conclusion



Le rôle de l'analyste est de distinguer les faits des hypothèses. Les faits proviennent des données. Les hypothèses permettent d'ouvrir de nouvelles pistes de recherche. La Bourse n'est pas seulement un mécanisme financier ; elle est aussi un miroir des représentations collectives. Si cette intuition est juste, le cas Ipsos constitue peut-être un sujet de recherche prometteur pour la finance comportementale et la sociologie économique.



Références

Tsekou, A. (2023). Announcement of Female CEOs and Stock Market Reaction. Erasmus University Rotterdam.

Les données relatives à la féminisation des instances dirigeantes en France peuvent être complétées par les publications de l'Observatoire SKEMA, de l'INSEE et du Haut Conseil à l'Égalité.



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