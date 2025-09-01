France Bourse
1er Septembre : ce que la bourse dit tout bas et que peu ont entendu...

Article du 01/09/2025
En cette séance du premier septembre 2025, le marché dans son ensemble ne monte pas… mais ne baisse pas non plus.
En revanche, il sanctionne les sociétés françaises dépendantes des commandes publiques. Vous l’avez vu sur Atos (voir vidéo ci-dessous), mais aussi sur Veolia ou Alstom : tout ce qui peut souffrir d’un gel décisionnel de l’État est mis à l’écart.
Ce n’est pas « la France » en bloc qui est vendue, c’est ce segment-là.
Nous avons quelques positions exposées dans nos portefeuilles : nous ne changeons rien pour l’instant.
Il faut savoir faire le gros dos quand le récit politique secoue la cote, surtout que ces lignes ne sont pas dominantes dans notre portefeuille Croissance. Évidemment, nous n’allons pas réinvestir sur ces profils tant que le brouillard politique n’est pas levé. Mais... mais... Le jour où l’orage passera — il finit toujours par passer — alors là... il y aura des opportunités. Nous en reparlerons. Oh que oui!

Vidéo Atos :
JDH
Francebourse.com

