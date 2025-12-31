2025 : une année hors normes pour Francebourse ! Voeux 2026

Article du

Nos portefeuilles réalisent en 2025 des performances absolument remarquables. Le portefeuille Croissance affiche une performance finale de +29,5 %, tandis que le portefeuille Rendement termine l’année à +22,6 %.Ce sont des scores exceptionnels.Pour le portefeuille Croissance, il faut remonter à l’année 2009 pour retrouver une performance de cet ordre. Mais la comparaison s’arrête là : 2009 était une année de rebond mécanique après le krach historique de 2008. 2025 n’a rien à voir. Elle a été une année volatile, parfois déroutante, mais globalement positive sur les marchés mondiaux.Le contraste avec les indices est d’ailleurs très instructif.En 2025, le CAC 40 termine à +10,42 %, l’Eurostoxx à +18,29 %, et le Dow Jones à +13,31 %.Vous constatez donc deux choses très nettes : d’une part, nos portefeuilles surperforment très largement l’ensemble des grands indices, et d’autre part, le marché français a été nettement pénalisé par rapport au reste de l’Europe. Le narratif France, plombé par l’instabilité politique et le manque de croissance, a clairement pesé sur le CAC 40. C’est précisément pour cette raison que j’ai opéré cette année un véritable virage européen et international, tout en restant fortement ancré sur le PEA.Je viens d’ailleurs de publier une vidéo dans laquelle je vous présente mes vœux pour 2026 (et j'en profite pour le faire aussi ici) et où j’explique ce tournant majeur de 2025 : le passage assumé à une lecture sociologique des marchés, et surtout à une réflexion en termes de structure de portefeuille, bien plus qu’à une simple quête de performances ponctuelles. En consultation ici :Je profite également de ce message pour vous rappeler que je vais commencer à envoyer dès ce soir les premiers mails du Top 20 pour 2026, qui se poursuivront demain. Comme chaque année, je vous invite à être particulièrement vigilants : si vous ne recevez rien, passez directement sur le site, où tous les mails sont systématiquement archivés. Pensez aussi à configurer correctement votre boîte mail et à vérifier vos spams. Nous entrons dans une période où les vœux se multiplient et où les délais ou filtrages peuvent être plus fréquents.Je tiens surtout à vous remercier très sincèrement pour votre fidélité et votre confiance. La très grande majorité d’entre vous a parfaitement compris cette année que l’on ne s’abonne pas à France Bourse comme on collectionne des recommandations, mais que l’on adhère à une méthode, à une manière de structurer un portefeuille dans la durée. C’est précisément ce que j’explique dans mon dernier livre, Comment bâtir un portefeuille gagnant, un ouvrage volontairement accessible, court, et très concret, qui complète L’investisseur gagnant en détaillant les mécanismes de construction, d’arbitrage, de diversification et de gestion du risque.L’année 2026 marquera mes 25 ans de présence sur les marchés. J’aurai l’occasion d’y revenir, mais je peux vous le dire sans détour : on progresse forcément quand on observe les marchés au quotidien pendant un quart de siècle. Et cette progression, je la mets intégralement au service de votre stratégie d’investissement.Je rappelle enfin que la promotion de fin d’année se poursuit encore pendant cinq jours.En savoir plus ici :Nous observons d’ailleurs un excellent taux de renouvellement, ce qui est parfaitement logique au vu des performances réalisées cette année dans un marché pourtant tumultueux. Pour être très précis, la performance du portefeuille Croissance s’est construite principalement sur le premier semestre, puis sur juillet, août et décembre. Après une forte progression jusqu’à fin août, le portefeuille a consolidé, parfois fortement, en septembre, octobre et novembre, avant de repartir nettement à la hausse en décembre, non pas grâce à un rallye de fin d’année (qui n’a pas eu lieu) mais grâce à une sélection de valeurs qui ont séduit les gérants après leur window dressing.Quant au portefeuille Rendement, je rappelle qu’il obéit à une logique totalement différente : ici, nous ne regardons pas les cours, mais le flux, la régularité et la progression des dividendes, ainsi que leur réinvestissement. Deux approches distinctes, mais parfaitement complémentaires, et dont la combinaison est, j’en suis convaincu, l’une des clés de la réussite boursière sur le long terme.Je vous souhaite un excellent réveillon, un très beau jour de l’An, et je vous retrouve très rapidement pour la suite du Top 20 2026.Encore une fois, n’oubliez pas de configurer vos boîtes mail, de vérifier vos spams et de passer régulièrement sur le site.Très cordialement,Jean-David Haddadrédacteur en chef de francebourse.comEconomiste et sociologue