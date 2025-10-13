Entre Trump d’un côté et le budget français de l’autre...

Article du

Heureusement que la Bourse était fermée ce week-end : si les marchés avaient été ouverts, ils auraient probablement connu des secousses considérables. Mais à en juger par les premiers indicateurs de la nuit, ils ne devraient pas s’effondrer à l’ouverture.Vendredi soir, Donald Trump a rallumé la mèche de la guerre commerciale en menaçant d’instaurer des droits de douane de 100 % sur les importations chinoises. Cette déclaration, brutale, a immédiatement pesé sur Wall Street : les indices américains ont terminé en baisse, et les futures du S&P 500 se sont effondrés dans la foulée, créant un climat anxiogène pendant tout le week-end.À cela s’est ajoutée l’instabilité politique française, qui, dès vendredi, avait commencé à peser sur la Bourse de Paris et, par ricochet, sur l’ensemble des marchés européens.Mais tout cela s’est légèrement apaisé au fil du week-end — pour le moment, je précise bien pour le moment.En France, nous avons donc eu, dimanche soir à 22 heures, la nomination du nouveau gouvernement Lecornu. Il sera intronisé sans cérémonies de passation de pouvoir, et c’est une bonne chose : la situation ne s’y prêtait pas.La grande question est désormais celle de sa durée de vie. Tiendra-t-il quelques jours, quelques semaines, ou quelques mois ? Nul ne peut le dire.Mais le fait qu’un gouvernement soit nommé, aussi fragile soit-il, suffit à apaiser les marchés, au moins temporairement.Ce scénario correspond à celui que je présentais lundi dernier — le scénario n°1, celui d’un gouvernement élargi autour du bloc central. Politiquement, il fait hurler, mais économiquement, il rassure. Et sur les marchés, tout ce qui apaise est bon à prendre.Cela pourrait même ouvrir la porte à quelques prises de bénéfices sélectives, sans remettre en cause la tendance de fond.Du côté américain, Donald Trump n’a pas rectifié ses propos sur les droits de douane. Pourtant, au fil du week-end, le narratif s’est infléchi.J’ai suivi les tendances sur Polymarket, ces plateformes de pari prédictif qui traduisent mieux que n’importe quel sondage la psychologie des marchés. Vendredi soir, la peur s’était répandue comme une traînée de poudre ; mais dès samedi, les anticipations se sont calmées.Environ 80 % des parieurs estiment qu’un accord commercial sera trouvé avec la Chine. Les 20 % restants anticipent une escalade. Ce ratio ne traduit pas une panique, mais une fébrilité persistante, ce qui suffit à maintenir les marchés dans un état de tension latente.J’ai d’ailleurs publié hier une vidéo spéciale, tournée en plein dimanche, pour vous expliquer pourquoi, selon moi, il n’y aurait pas de krach à l’ouverture ce lundi :Et au moment où j’écris ces lignes, les futures du S&P 500 remontent légèrement, tandis que les CFD sur le CAC 40 indiquent une ouverture stable. Ce lundi matin devrait donc commencer sans effondrement.Cette semaine, nous devrons observer deux choses de très près :-L’évolution du budget français, qui sera présenté et débattu — un test de confiance pour les marchés.-La trajectoire des relations commerciales américano-chinoises, qui conditionnera la tendance mondiale.Pour notre part, le portefeuille CROISSANCE reste proche de ses sommets historiques, avecdepuis le 1er janvier.Cette performance n’est pas le fruit de paris risqués, mais d’une gestion fine, méthodique, faite de petites pondérations, de renforcements progressifs, et d’arbitrages précis.C’est ce que j’explique dans une vidéo que je vous invite à regarder : Comment nous avons construit +27 % de performance pas à pas :JDHFrancebourse.com