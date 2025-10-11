Entre Trump et la politique francaise, heureusement que la bourse est fermée!

Article du

Heureusement que la Bourse est fermée le week-end! Car s’il avait fallu coter en continu, nous aurions sans doute assisté à une forte volatilité, tant les nouvelles de ces dernières heures s’entrechoquent.Au moins, les marchés auront deux jours pour digérer le chaos — et il n’y a pas d’autre mot — qui règne en France.Comme nous l’avons vu hier, l’instabilité politique française a contaminé l’ensemble des marchés européens, en particulier l’Eurostoxx, qui s’est replié dans les dernières heures de la séance de vendredi.Le climat reste extrêmement incertain, et c’est dans ce genre de contexte que l’on se dit, oui : heureusement que la Bourse ferme encore le week-end.Ce samedi soir, rien n’est réglé sur le plan politique.La confusion est totale, les alliances introuvables, les équilibres brisés.J’ai publié plusieurs courtes vidéos (shorts) sur le sujet, que vous trouverez ci-dessous :Soyons clairs :si la situation ne se stabilise pas rapidement, la classe politique française risque tout simplement de nous priver d’un rallye de fin d’année.Ce n’est pas une exagération : les investisseurs internationaux détestent l’incertitude.Et même si les marchés ont montré une résilience étonnante ces derniers jours, la patience pourrait s’effriter si le feuilleton s’éternise.Encore une fois, le baromètre à suivre, c’est le taux de l’Pour l’instant, il se maintient, juste en dessous de 3,5 %.Mais si ce taux devait franchir ce seuil, le signal serait immédiatement interprété comme une perte de confiance dans la dette française — et donc dans l’économie française.Et comme si cela ne suffisait pas, le monde nous offre une autre source de tension :Donald Trump a déclaré vouloir réintroduire des droits de douane de 100 % sur les importations chinoises.S’il met cette menace à exécution, cela pourrait bouleverser le commerce mondial, raviver la guerre économique sino-américaine et peser lourdement sur les marchés dès lundi matin.L’onde de choc pourrait aussi se répercuter sur l’Europe, surtout dans les secteurs industriels les plus exposés.Là encore, heureusement que les marchés ont 48 heures pour respirer.De notre côté, tout va bien.Notre portefeuille croissance reste solidement ancré entre +26% et +27% depuis le 1er janvier.Nous avons des protections en place et des liquidités abondantes.C’est exactement ce qui nous permet d’observer sans stress et d’agir sereinement.Dès lundi,dont plusieurs ont encore gagné +30% à +40% ces dernières semaines, et sur les éventuelles prises de bénéfices à envisager si la consolidation observée vendredi se confirme.Mais je vous rassure : pour l’instant, aucun signal technique négatif n’est apparu.Les corrections restent ponctuelles et s’expliquent par les secousses géopolitiques de la semaine.Pendant ce temps, l’or et l’argent poursuivent leur ascension historique.Cette semaine, l’or a franchi les 4 000 $ l’once, et l’argent les 50 $.Cela fait des années que je le dis, que je l’écris, que je le répète : l’argent allait rattraper son retard sur l’or.Je l’avais démontré dans mon dossier sur les matières premières, publié il y a deux ans et demi.Et avant cela déjà, dans mes livres, en particulier dans La Guerre Commerciale, paru en avril dernier, où j’annonçais que l’once d’or atteindrait les 5 000 $ dans les années à venir. Nous étions alors à 3 000 $.Ce que nous voyons aujourd’hui, c’est la concrétisation d’un cycle long, celui d’une réévaluation du réel.L’argent, en particulier, avance plus vite que l’or — c’est le métal du rattrapage.Je vous invite à visionner ma vidéo complète publiée hier sur le sujet, qui cartonne littéralement : c’est à ce jour la plus vue depuis la création de la chaîne FranceBourseTV :Elle explique clairement les raisons de cette ascension, et les perspectives pour les mois à venir.Je vous joins aussi quelques shorts où j’aborde le sujet sous un angle plus concret, notamment celui des bijoux en or : les petits bijoux du quotidien, ceux qu’on garde ou qu’on revend selon les cycles :Enfin je vous invite à voir ma toute dernière vidéo dequi concerne la manière dont nous avons réussi, à petits pas, cette année, à avoir un portefeuille à +27% à la mi-octobre :Le monde est en ébullition, mais nos portefeuilles sont solides.Nous avons des protections, du cash, et surtout une méthode — ce qui, en Bourse, vaut mieux que toutes les certitudes.Je vous souhaite une très bonne fin de week-end, et je vous retrouve lundi matin pour une chronique très attendue, car le mois d’octobre vient de nous rappeler qu’il n’est jamais un mois comme les autres.Il est fort probable que je remette d'autres shorts demain sur la chaine Youtube en fonction de l'actualité. Vu que je ne supporte pas Twitter (X), ce sont mes "tweets incarnés" en fait.Très cordialement,Jean-David HaddadFrancebourse.com