France Bourse
Abonnez-vous

Samaritaine : le premier fiasco de Bernard Arnault qui a plombé le narratif de LVMH

Article du 11/12/2025
L'image de LVMH, son fondateur Bernard Arnault, l'a voulue, à juste titre, bâtie sur des récits, donc des narratifs, qui fonctionnent, qui participent à l'image de la France à l'étranger. Toutes les acquisitions ont été non seulement bénéficiaires, relutives, mais aussi très puissamment narratives. Tel n'est pas le cas de la Samaritaine : 750 millions de travaux, plusieurs années de préparation, et au final, un temple de la consommation peu fréquenté surtout en comparaison des boutiques Vuitton qui attirent quotidiennement une queue.
Bien qu'à l'échelle de LVMH, le manque à gagner occasionné par la Samaritaine soit négligeable, car LVMH réalise plus de 80 milliards de CA et pèse plus de 300 milliards, cela a grippé le narratif jusqu'alors impeccable. Le marché a réalisé que Arnault était un humain avant tout et que comme tout humain il avait droit à l'erreur. La sanction reste modérée (un PER passé du statut de totem à celui de VIP) mais elle est là.

Regardez la vidéo exceptionnelle sur le sujet réalisée en mode reportage par Jean-David Haddad :
www.youtube.com

Francebourse.com

Imprimer cette page

A la une
Small caps : un début de mois de décembre très compliqué
03/12

Small caps : un début de mois de décembre très compliqué
Point de JDH sur la secousse boursière de mi-novembre
20/11

Point de JDH sur la secousse boursière de mi-novembre
Worldine dans les pas d'Atos avec 2 ans de décalage
06/11

Worldine dans les pas d'Atos avec 2 ans de décalage
Notre lettre confidentielle a 24 ans! Par Jean-David Haddad
03/11

Notre lettre confidentielle a 24 ans! Par Jean-David Haddad
Entre Trump d’un côté et le budget français de l’autre...
13/10

Entre Trump d’un côté et le budget français de l’autre...
Entre Trump et la politique francaise, heureusement que la bourse est fermée!
11/10

Entre Trump et la politique francaise, heureusement que la bourse est fermée!

Crise politique : sept scénarios possibles
07/10

Crise politique : sept scénarios possibles
Bourse de Paris, après un début octobre en trombe, la politique en trouble-fête?
06/10

Bourse de Paris, après un début octobre en trombe, la politique en trouble-fête?

Atos franchit le cap symbolique du milliard de capitalisation boursière
24/09

Atos franchit le cap symbolique du milliard de capitalisation boursière

Publications précédentes

Retour accueil Inscription gratuite
Nos portefeuilles
Performances actualisées le 01/12/2022
Croissance : 754%
Depuis sa création en 2001
Découvrir
Rendement : 247%
Depuis sa création en 2012
Découvrir
Déposées à la Bibliothèque Nationale de France
Abonnez-vous à nos portefeuilles
Acheter les lettres à l'unité
Actuellement
Suivi de recommandation
Suivi de recommandation
Recommandation
Analyses technique
Analyses fondamentales