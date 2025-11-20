Point de JDH sur la secousse boursière de mi-novembre

Chers lectrices, chers lecteurs,
Je voudrais faire avec vous un point clair, franc et direct sur la baisse du marché de ces deux derniers jours — et surtout sur la manière dont nous l’avons traversée. Et surtout un point sur ce qui se passe aujourd'hui.
Une gestion exemplaire de la correction de mi-novembre
Lorsque la semaine dernière le CAC 40 a dépassé son sommet historique, je n’ai pas fait ce que beaucoup auraient fait : recommander d’acheter au SRD, de s’emballer, ou de jouer la hausse effrénée.
Au contraire.
J’ai fait exactement l’inverse.
J’ai recommandé des put warrants, et nous les avons achetées au plus haut du CAC, précisément sur sa résistance historique.
Puis, comme annoncé, nous les avons revendus en deux fois, la dernière vente ayant eu lieu au moment où le CAC est venu s’appuyer sur le bas de son canal haussier.
Résultat :
+100% de gain sur les put warrants entre l’achat et la vente.
Un amortissement réel des fluctuations du portefeuille durant la chute.
Une gestion propre, efficace, technique et sociologique.
Aujourd’hui : un rebond… mais modéré
Le portefeuille rebondit.
Le marché rebondit.
Mais dans les deux cas, la reprise est modérée.
Et c’est précisément là qu’apparaissent les grandes lignes de tendance, que je veux ici partager avec vous toutes et tous
, car elles pourraient structurer la fin d’année — voire un éventuel rallye si celui-ci se met en place.
1. Les small caps : délaissées, ignorées, fragilisées
Les small caps ne participent pas au rebond. Au contraire : on observe des ventes persistantes.
Deux hypothèses :
Hypothèse 1 – Découragement des particuliers
Ce sont eux les principaux investisseurs de ces valeurs.
Après une baisse de marché, il est fréquent de voir une vague de ventes émotionnelles.
Si c’est cela, le rattrapage pourrait être rapide.
Hypothèse 2 – Désaffection plus profonde
C’est possible aussi.
Les small caps ont énormément monté depuis janvier, et une rotation sectorielle arrive souvent après un cycle euphorique.
Je rappelle que plusieurs intervenants rencontrés à la soirée Euronext fin octobre m’avaient confirmé le retour massif des particuliers cette année — ce qui explique parfaitement la surperformance du CAC Mid&Small.
Mais un retour massif des particuliers implique aussi… des retraits massifs lorsque l’ambiance se tend.
Pour cette raison, mes prochaines recommandations porteront probablement sur des valeurs à plus large capitalisation, sauf exception très ciblée.
2. Le retour des valeurs de croissance à capitalisation intermédiaire ou large
C’est très visible dans le portefeuille.
Ce qui monte aujourd’hui, ce sont les valeurs du SBF 120, les capitalisations de plusieurs milliards, les valeurs de croissance bien identifiées, les valeurs à business model clair et narratif lisible.
Exemple récent : Rexel, que j’ai recommandé en juillet.
Le titre a dépassé les 30 €, monte tranquillement — et je n’en parle que parce que je n’en suis évidemment plus à l’achat.
Ces valeurs reprennent la main.
Et c’est une tendance lourde.
3. Le fly-to-quality : l’argent se réfugie sur le très haut de gamme
Nous assistons à un fly-to-quality net.
Les capitaux se dirigent vers :
-les valeurs les plus solides,
-les narratifs les plus forts,
-les leaders mondiaux.
Exemple : ASML.
Nous avons bien fait de ne pas vendre lorsque le titre semblait survalorisé.
Pourquoi ?
Parce qu’il est totalement intégré dans la bulle narrative de la productivité globale des facteurs (PGF). Tant que la bulle PGF gonfle, les gérants considéreront ASML comme intouchable. Et nous avons +35 % depuis septembre.
4. Les rebonds en Europe : notre diversification paie
Notre portefeuille est désormais profondément internationalisé — à plus de 90 % PEA malgré tout.
Voici nos zones d’exposition :
🇪🇸 Espagne
🇩🇪 Allemagne
🇨🇭 Suisse
🇧🇪 Belgique
🇳🇱 Pays-Bas
🌍 via ETF : Afrique, Amérique latine
C’est un point très fort de notre architecture.
Et aujourd'hui, ce sont les bourses européennes dans leur ensemble qui rebondissent.
C'est donc une reprise cohérente avec notre diversification.
5. Les valeurs spéculatives reculent — Viridien en exemple
Dans un marché qui reprend un peu de couleur, les valeurs les plus spéculatives sont attaquées. Viridien baisse fortement aujourd’hui, alors même que le marché monte. Nous avons été parfaitement inspirés de vendre la ligne lundi, avec plus de +100 % de gains.
Je vous renvoie à la vidéo où j’explique le phénomène (sans recommandation bien sûr) :
Vidéo : Comprendre l'explosion de Viridien
Les vidéos importantes du jour
Deux vidéos essentielles :
-Vidéo sur la baisse probable des prix immobiliers
Elle fait suite à la vidéo sur la dette privée (15 000 vues en trois jours). Cette baisse n’est pas pour demain matin, mais elle est structurellement enclenchée.
Ceux qui ont un projet immobilier doivent absolument regarder la vidéo jusqu’au bout :
Vidéo pédagogique sur les dividendes et les rendements
C’est une vidéo intemporelle. Elle accompagne parfaitement notre dossier Valeurs de Rendement 2026, en vente depuis lundi :
www.youtube.com
Vente du dossier ici :
Et... puisqu'hier j'avais plusieurs rendez-vous professionnels au quartier Opéra de Paris, entre deux rendez-vous j'ai filmé 8 minutes dans le "business de Noël" :
www.youtube.com
Je m'interroge si une valeur positionnée "Noel" ne serait pas à tenter...
Conclusion
Nous sortons très bien de cette séquence grâce à :
-une gestion technique parfaite
-une diversification solide,
-un portefeuille structuré,
-des liquidités importantes,
-des décisions prises au bon moment.
Mais je le dis : nous restons vigilants, sereins, lucides.
De nouvelles recommandations arriveront dans les jours qui viennent.
Très bonne fin de journée à toutes et à tous.
