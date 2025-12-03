Small caps : un début de mois de décembre très compliqué

Les premières séances de décembre confirment une tendance lourde : les small caps restent en souffrance, bien davantage que le reste du marché. Et cela depuis maintenant 2 mois.



Alors que le CAC 40 ne recule que de 0,6 % sur les deux premières séances du mois, l’indice CAC Mid & Small abandonne déjà près de 2 %.

L’écart est massif, et il s’inscrit dans la continuité d’un mouvement enclenché depuis le début de l’automne.



Pourquoi une telle désaffection ?



Plusieurs facteurs convergent :



1. Les effets retardés du window dressing



Les gérants ont allégé leurs positions dans les petites capitalisations durant tout le mois de novembre.

Et d’expérience, ces réallocations sectorielles mettent du temps à se stabiliser.

Nous en voyons encore les conséquences.



2. Un marché toujours inquiet



Même si le VIX est retombé sur des niveaux raisonnables, l’incertitude reste présente. Dans ces moments-là, les capitaux privilégient les grandes valeurs liquides : fly to quality, volatilité moindre, visibilité plus grande.



3. Une psychologie particulière des particuliers



Les small caps dépendent plus que tout autre segment de la Bourse du comportement des investisseurs particuliers. Or la baisse d’octobre-novembre a découragé une partie d’entre eux : moins d’achats, quelques ventes par lassitude, et mécaniquement… pression sur le segment. Et un besoin de cash pour les achats matériels de fin d'année.



4. Des narratifs contradictoires



Certaines small caps publient d’excellents fondamentaux mais n’arrivent pas à faire passer leur message. C'est le cas typique de Aramis.

D’autres restent pénalisées par leur endettement ou par une communication quasi inexistante.

Le marché, dans ces phases, ne fait pas la nuance : il vend l’ensemble du compartiment.



Pas de rupture graphique pour l’instant



C’est un point crucial.



Malgré la baisse :

✔ pas de cassure majeure,

✔ pas de rupture de support critique,

✔ pas de signal de capitulation.



Le graphique du CAC Mid & Small montre une érosion, pas un effondrement.



Cela signifie que la tendance actuelle relève davantage d’une désaffection temporaire que d’un retournement structurel.

Il suffirait d’un catalyseur — macro ou micro — pour inverser le mouvement.



Conclusion



Le début du mois de décembre confirme que les small caps sont sous pression.

Le delta de performance avec le CAC 40 reste important, et cette divergence peut encore durer quelques séances.



Mais à ce stade, aucun signal technique ne valide un scénario de rupture.

Nous restons donc en observation active.



Les investisseurs sélectifs et patients savent que ces phases sont souvent les meilleures pour identifier les prochaines pépites — à condition d’attendre un premier signal clair de reprise.



JDH

Francebourse.com

