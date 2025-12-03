France Bourse
Abonnez-vous

Small caps : un début de mois de décembre très compliqué

Article du 03/12/2025
Les premières séances de décembre confirment une tendance lourde : les small caps restent en souffrance, bien davantage que le reste du marché. Et cela depuis maintenant 2 mois.

Alors que le CAC 40 ne recule que de 0,6 % sur les deux premières séances du mois, l’indice CAC Mid & Small abandonne déjà près de 2 %.
L’écart est massif, et il s’inscrit dans la continuité d’un mouvement enclenché depuis le début de l’automne.

Pourquoi une telle désaffection ?

Plusieurs facteurs convergent :

1. Les effets retardés du window dressing

Les gérants ont allégé leurs positions dans les petites capitalisations durant tout le mois de novembre.
Et d’expérience, ces réallocations sectorielles mettent du temps à se stabiliser.
Nous en voyons encore les conséquences.

2. Un marché toujours inquiet

Même si le VIX est retombé sur des niveaux raisonnables, l’incertitude reste présente. Dans ces moments-là, les capitaux privilégient les grandes valeurs liquides : fly to quality, volatilité moindre, visibilité plus grande.

3. Une psychologie particulière des particuliers

Les small caps dépendent plus que tout autre segment de la Bourse du comportement des investisseurs particuliers. Or la baisse d’octobre-novembre a découragé une partie d’entre eux : moins d’achats, quelques ventes par lassitude, et mécaniquement… pression sur le segment. Et un besoin de cash pour les achats matériels de fin d'année.

4. Des narratifs contradictoires

Certaines small caps publient d’excellents fondamentaux mais n’arrivent pas à faire passer leur message. C'est le cas typique de Aramis.
D’autres restent pénalisées par leur endettement ou par une communication quasi inexistante.
Le marché, dans ces phases, ne fait pas la nuance : il vend l’ensemble du compartiment.

Pas de rupture graphique pour l’instant

C’est un point crucial.

Malgré la baisse :
✔ pas de cassure majeure,
✔ pas de rupture de support critique,
✔ pas de signal de capitulation.

Le graphique du CAC Mid & Small montre une érosion, pas un effondrement.

Cela signifie que la tendance actuelle relève davantage d’une désaffection temporaire que d’un retournement structurel.
Il suffirait d’un catalyseur — macro ou micro — pour inverser le mouvement.

Conclusion

Le début du mois de décembre confirme que les small caps sont sous pression.
Le delta de performance avec le CAC 40 reste important, et cette divergence peut encore durer quelques séances.

Mais à ce stade, aucun signal technique ne valide un scénario de rupture.
Nous restons donc en observation active.

Les investisseurs sélectifs et patients savent que ces phases sont souvent les meilleures pour identifier les prochaines pépites — à condition d’attendre un premier signal clair de reprise.

JDH
Francebourse.com

Imprimer cette page

A la une
Point de JDH sur la secousse boursière de mi-novembre
20/11

Point de JDH sur la secousse boursière de mi-novembre
Worldine dans les pas d'Atos avec 2 ans de décalage
06/11

Worldine dans les pas d'Atos avec 2 ans de décalage
Notre lettre confidentielle a 24 ans! Par Jean-David Haddad
03/11

Notre lettre confidentielle a 24 ans! Par Jean-David Haddad
Entre Trump d’un côté et le budget français de l’autre...
13/10

Entre Trump d’un côté et le budget français de l’autre...
Entre Trump et la politique francaise, heureusement que la bourse est fermée!
11/10

Entre Trump et la politique francaise, heureusement que la bourse est fermée!

Crise politique : sept scénarios possibles
07/10

Crise politique : sept scénarios possibles
Bourse de Paris, après un début octobre en trombe, la politique en trouble-fête?
06/10

Bourse de Paris, après un début octobre en trombe, la politique en trouble-fête?

Atos franchit le cap symbolique du milliard de capitalisation boursière
24/09

Atos franchit le cap symbolique du milliard de capitalisation boursière
Les ETF en pleine forme dans nos portefeuilles!
15/09

Les ETF en pleine forme dans nos portefeuilles!

Publications précédentes

Retour accueil Inscription gratuite
Nos portefeuilles
Performances actualisées le 01/12/2022
Croissance : 754%
Depuis sa création en 2001
Découvrir
Rendement : 247%
Depuis sa création en 2012
Découvrir
Déposées à la Bibliothèque Nationale de France
Abonnez-vous à nos portefeuilles
Acheter les lettres à l'unité
Actuellement
Recommandation
Suivi de recommandation
Recommandation
Analyses technique
Analyses fondamentales