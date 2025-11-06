Worldine dans les pas d'Atos avec 2 ans de décalage

Article du

Et encore une fois Worldline continue de baisser!Il y a un mois j'estimais que le titre pouvait très bien devenir une penny-stock. Voir ma vidéo d'alors :Il n'en est plus très loinA moins de 2€ aujourd'hui.Bien sur nous sommes restés à l'écart.Suite à l'annonce des résultats (dont tout le monde se fout) et d'une augmentation de capital (que tout le monde attend), le titre chute à moins de 2e.Wordline, ex scission d'Atos, suit en fait le parcours de son ex maison mère avec 2 ans de décalage. Maintenant on parle de la dette et elle devient le principal problème. Et dire que c'était son avantage au départ de sa cotation : une société d'avenir peu endettée.Les fondamentaux se sont dégradés et ont beaucoup dégradé le narratif à leur tour. Ce qui créé un cercle vicieux et l'entreprise est de plus en plus mal perçue, même si le plan stratégique annoncé aujourd'hui est plutôt flatteur avec un objectif de 1 milliard d'EBITDA à horizon 2030. Même avec 3 milliards de dette nette et 500M€ de capitalisation, cela fait au cours actuel un ratio de 3.5Oui mais, 2030 c'est loin.Et d'autre part, la capi actuelle est si faible eu égard à la dette que l'entreprise appartient à présent à ses créanciersL'AK se fera à un cours de 2.70€ pour des institutionnels mais cela représente juste 1/4 du montant levé. Pour le reste ce sera un prix ajusté en fonction du marché.Tout cela n'est pas sans rappeler ATOS en version light... .jdhfrancebourse.com