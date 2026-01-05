Capture de Maduro : quelles consequences en bourse?

Article du

L’année 2026 commence fort. Très fort, même, sur le plan géopolitique.La chute de Nicolás Maduro a totalement marqué l’actualité de ce week-end et constitue, sans aucun doute, le premier grand événement géopolitique structurant de l’année.Le Venezuela est un pays de taille modeste, mais il dispose de réserves pétrolières immenses, parmi les plus importantes au monde, très largement sous-exploitées jusqu’à présent. La disparition brutale du régime Maduro ouvre donc une période d’incertitude majeure, avec un risque réel de réactions en chaîne au niveau international. Il ne s’agit pas nécessairement d’un scénario de type « printemps arabes » ou de jeu de dominos régional, mais plutôt d’une recomposition plus diffuse, plus lente, dont les effets peuvent se propager à travers les marchés, les flux de capitaux et les équilibres énergétiques mondiaux.Soyons clairs : Maduro était un dictateur, et une grande partie de la population vénézuélienne a évidemment de bonnes raisons de se réjouir de sa chute. Mais la vraie question, celle qui nous intéresse en tant qu’investisseurs, est la suivante : quel sera le bénéfice, ou le coût, de cet événement pour le reste du monde ? La réponse ne sera ni immédiate, ni simple.Dès aujourd’hui, il faudra donc observer avec une grande attention la réaction des marchés financiers, en particulier du côté des valeurs pétrolières, mais aussi des métaux précieux, qui jouent toujours un rôle de thermomètre dans les phases d’incertitude géopolitique.Je le dis d’ailleurs très clairement : nous avons très bien fait de vendre l’ETF Amérique latine il y a environ trois semaines, avec près de 10 % de plus-value en trois mois. C’est une performance tout à fait honorable pour un ETF, et surtout une décision qui s’avère aujourd’hui particulièrement opportune au regard des risques qui émergent dans la zone.J’ai tourné hier soir une vidéo spécifique sur la chute de Maduro et ses implications potentielles, que j’ai mise en ligne. Je vous invite vivement à la regarder pour bien comprendre les enjeux et les mécanismes à l’œuvre, notamment sur les marchés boursiers. Vous y trouverez les clés de lecture nécessaires pour ne pas réagir de manière émotionnelle ou précipitée :IMPORTANT : ce n’est absolument pas le moment de prendre des paris spéculatifs dès ce matin. Nous sommes dans une phase d’interprétation, pas d’emballement. Le marché va d’abord digérer l’information, la hiérarchiser, la confronter à d’autres facteurs macroéconomiques. Il faudra laisser du temps au temps.Jean-David HaddadFrancebourse.com