Un record historique pour le CAC 40 !

La semaine qui s’achève restera comme une semaine marquante pour les marchés français. Le CAC 40 a en effet clôturé vendredi sur un nouveau record historique à 8 373 points, validé en fin de séance et en clôture hebdomadaire. Un signal fort, rarement anodin, qui confirme que la tendance de fond reste haussière malgré les inquiétudes, les discours anxiogènes et les nombreuses craintes régulièrement agitées autour des marchés.



Ce record n’est pas le fruit d’un emballement spéculatif isolé. Il s’inscrit dans une dynamique construite, progressive, sans excès de volatilité, et surtout sans euphorie visible. Le marché avance, accepte des niveaux de valorisation plus élevés et continue de privilégier la cohérence des trajectoires plutôt que la panique ou la précipitation. C’est typiquement dans ce type de configuration que les investisseurs patients et méthodiques font la différence.



Dans ce contexte, le Portefeuille Croissance FranceBourse poursuit lui aussi son chemin, avec une performance de +4 % depuis le 1er janvier, après une année 2025 déjà exceptionnelle, conclue sur un gain de +29,5 %. Cette performance ne doit rien au hasard. Elle est le résultat d’une sélection rigoureuse, d’un travail de fond sur les tendances structurelles, et surtout de l’introduction progressive d’une méthode d’analyse sociologique des marchés, qui permet de mieux comprendre non seulement ce que font les prix, mais pourquoi ils le font.

Loin de courir après les modes ou les narratifs dominants, la stratégie Croissance privilégie les entreprises capables de s’inscrire dans le temps long, tout en sachant capter les inflexions de marché lorsque celles-ci apparaissent. Le début d’année 2026 confirme que cette approche reste pertinente, même dans un environnement où beaucoup doutent encore de la solidité de la hausse.



Un indice qui inscrit un record historique en clôture hebdomadaire, un portefeuille qui continue de progresser après une année déjà remarquable : ces deux éléments racontent la même histoire. Celle d’un marché qui récompense la discipline, la lecture fine des cycles et la capacité à rester investi sans céder aux émotions collectives.



Comme toujours, l’objectif n’est pas de promettre des chiffres ou de fixer des cibles arbitraires. L’objectif reste inchangé : faire du mieux possible, en restant lucide, méthodique et fidèle à une lecture exigeante des marchés. La suite de l’année s’annonce passionnante, et FranceBourse continuera de l’aborder avec la même ligne de conduite : comprendre avant d’agir, et agir sans précipitation.



