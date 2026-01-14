L'argent bat l'or. C'était prévu.

Article du

L’once d’argent s’approche désormais des 90 dollars.Un niveau qui, il y a encore quelques années, aurait semblé irréaliste à la plupart des investisseurs.Pourtant, ce mouvement qui avait été prévu depuis plusieurs années par Jean-David Haddad, n’a rien de soudain ni d’irrationnel. Il est l’aboutissement d’un cycle long, d’un rattrapage historique et d’un changement profond dans la perception de ce métal longtemps considéré comme le “petit frère pauvre” de l’or.De notre côté, l’ETF exposé à l’argent, recommandé il y a maintenant six ans, affiche une performance de l’ordre de +400 %, soit un multiple par cinq.Ce chiffre n’est pas mis en avant pour impressionner, mais pour rappeler une chose essentielle : la patience paie lorsque le raisonnement est juste.Un mail a été envoyé hier sur le sujet :L’argent a longtemps été délaissé, sous-valorisé, parfois même méprisé par les marchés. Pendant ce temps, ses usages industriels n’ont cessé de croître, sa rareté relative de s’accentuer, et le déséquilibre avec l’or de devenir de plus en plus évident. Ce que nous observons aujourd’hui n’est donc pas une bulle soudaine, mais une réévaluation tardive. Et surtout en engouement des bijouteries mondiales tandis que la classe moyenne doit désormais choisir entre le plaqué or et l'argent. Voir notre vidéo unique sur le sujet, avec reportage terrain :Cette performance est aussi un rappel méthodologique. Les grandes performances ne naissent pas de l’agitation permanente ni du court-termisme. Elles naissent de convictions construites, assumées, parfois inconfortables à tenir… mais maintenues dans le temps.L’argent en est une illustration parfaite.Et ce mouvement, très probablement, n’est pas terminé.