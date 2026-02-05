Krach sur OR et ARGENT : irreversible ou pas?

Article du

Ces premiers jours du mois de février ont été extraordinairement volatils. Et cette volatilité n’a rien du hasard. Elle est le produit direct du comportement très erratique de Trump, qui, en l’espace de très peu de temps, a nommé à la tête de la Réserve fédérale Kevin Warsh, un choix qui n’était pas forcément celui que le marché anticipait.Cette nomination a eu un double effet. D’un côté, elle a rassuré les marchés actions. De l’autre, elle a servi de déclencheur à ce que l’on peut désormais appeler un krach sur l’or et surtout sur l’argent. Ce mouvement est violent, spectaculaire… mais absolument pas étonnant. L'once d'argent a perdu plus de 30% de sa valeur en 3 jours. Amplifiant la baisse de l'or, comme elle en avait amplifié la hausse.Vous trouverez une vidéo complète consacrée à ce krach sur l’or et l’argent sur Francebourse TV. La question centrale est simple : est-ce qu’il s’est passé quelque chose d’irréversible, ou non ? Est-ce que ceux qui ont acheté au plus haut (et je rappelle ici très clairement que je n’ai jamais recommandé d’acheter au plus haut, mes recommandations d'achat datant de la période 2020 à 2024) ont réellement fait un mauvais placement ? Ou bien faut-il raisonner autrement, en termes de gestion de position et de temporalité ?Toutes ces questions trouvent leurs réponses dans cette vidéo, que je vous invite à regarder jusqu’au bout. C’est un sujet sur lequel je préfère m’exprimer longuement à l’oral, car il ne se prête pas aux raccourcis :Jean-David HaddadFrancebourse.com