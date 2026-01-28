Le CAC 40 baisse mais beaucoup de narratifs explosent à la hausse!

Article du

Le CAC 40 est en difficulté mais l'appétence des investisseurs pour le marché d'actions est loin d'être perdue!Nous venons d'aligner des records historiques, notre portefeuille CROISSANCE est à +7.2% alors que le CAC 40 est clairement dans le rouge.Si l'ensemble du marché baissait, si les investisseurs désertaient, je ne vous cache pas que nous en pâtirions nous aussi car je ne sais pas faire de miracles mais juste de la sociologie.Et justement, c'est aujourd'hui l'étude des narratifs qui explique ce qui se passe, à savoir pourquoi certains thèmes d'investissement montent tandis que d'autres baissent. Et ceux qui baissent sont parfois les plus lourdement pondérés dans les indices boursiers.On ne parle plus en secteurs aujourd'hui mais en thèmes. La "culture ETF" a pris le dessus et je m'en accommode fort bien.La souveraineté européenne, j'en parle depuis un an et elle continue d'être un narratif dominant.Les métaux, que le marché ne laisse plus à la porte de son propre temple, sont aussi de retour.Le pétrole, j'en ai parlé aujourd'hui, il revient aussi.EtcEtcJ'explique tout cela dans une vidéo tournée ce soir que je vous invite à voir :Jean-David Haddad