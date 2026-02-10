Pourquoi le CAC 40 rebondit depuis le debut fevrier?

Article du

Après un début d’année heurté et une fin janvier marquée par une nervosité extrême, le CAC 40 a connu un rebond net depuis le début de ce mois de février 2026. Ce mouvement n’a rien d’anecdotique et ne relève pas d’un simple rebond technique isolé. Il s’inscrit dans une séquence beaucoup plus lisible lorsqu’on la replace dans son contexte fondamental, monétaire et sociologique.Une analyse technique du CAC 40 est en ligne :Première explication évidente : la saison des résultats a commencé sur une tonalité globalement rassurante. Sans être euphorique, le flux de publications a montré une résilience des grandes entreprises françaises, en particulier sur les marges et la génération de cash-flow. Dans un marché qui craignait des avertissements en chaîne après les tensions de janvier, l’absence de mauvaises surprises majeures a joué un rôle déclencheur. Les investisseurs ne cherchent pas des miracles, ils cherchent surtout à éviter les catastrophes. À ce stade, le scénario noir ne s’est pas matérialisé.Deuxième facteur clé : l’apaisement temporaire du stress monétaire. La nomination de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale américaine a agi comme un révélateur. Après une phase de panique sur les métaux précieux — or et surtout argent — les marchés actions ont bénéficié d’un effet miroir. La baisse violente de ces actifs refuges a envoyé un signal clair : la peur extrême se détend. Lorsque les flux sortent brutalement des refuges, ils ne restent pas en apesanteur ; ils se redéploient partiellement vers les actifs risqués, à commencer par les actions.Le CAC 40 a aussi profité d’un facteur très technique mais fondamental : la fermeture propre des gaps laissés ouverts fin janvier. D’un point de vue sociologique, les gaps non comblés sont des zones de tension mémorielle pour le marché. Leur fermeture agit souvent comme une purge du stress accumulé. Une fois cette « dette technique » effacée, les opérateurs sont psychologiquement plus enclins à reprendre du risque, même de manière progressive.Il faut également souligner le rôle des flux internationaux. Le marché français reste, par nature, très sensible aux arbitrages des grands fonds globaux. Dans un contexte où Wall Street a montré des signes de stabilisation et où l’Europe n’a pas déclenché de choc politique ou budgétaire majeur, le CAC 40 a retrouvé son statut de marché relativement lisible, porté par des valeurs internationales, des rendements solides et une visibilité correcte sur 2026 pour de nombreux groupes.Enfin, il y a un élément souvent sous-estimé mais central : le positionnement des investisseurs. La fin janvier a vu une montée rapide des liquidités, des allégements massifs et une réduction du risque dans de nombreux portefeuilles. Autrement dit, le marché est arrivé début février dans un état de sous-exposition relative. Dans ce type de configuration, il suffit de quelques catalyseurs positifs — résultats corrects, détente géopolitique temporaire, signal monétaire moins anxiogène — pour provoquer un mouvement de rattrapage.Ce rebond ne signifie pas que tous les risques ont disparu. Nous restons dans un monde instable, marqué par des tensions géopolitiques latentes, une recomposition monétaire et des narratifs très volatils. Mais il montre une chose essentielle : le marché n’est pas fragile par nature, il est surtout hypersensible aux chocs. Quand ces chocs s’estompent, même brièvement, la mécanique de reprise se remet en marche.Autrement dit, le rebond du CAC 40 n’est ni irrationnel ni miraculeux. Il est la conséquence logique d’un excès de peur fin janvier, suivi d’un retour temporaire à une lecture plus factuelle des résultats, des flux et des équilibres globaux.Jean-David HADDADRédacteur en chef FranceBourse.com