+1000% en 24 ans : un aboutissement et une etape vers la suite!

Le Portefeuille Croissance de FranceBourse vient d’atteindre un seuil symbolique : +1000 % depuis son lancement en novembre 2001. 1000 % de gains. Autrement dit, un capital multiplié par 11.Ce chiffre peut sembler spectaculaire. Il peut aussi susciter le scepticisme. C’est précisément pour cela qu’il faut le comprendre correctement.1000 % ne signifie pas 1000 % par an.Beaucoup de discours marketing jouent sur l’illusion des pourcentages.Chez FranceBourse, nous faisons l’inverse : nous expliquons.Un coefficient multiplicateur de 11 sur 24 ans correspond à une performance annuelle moyenne d’environ 10,5 % par an, calculée rigoureusement (racine 24ème de 11).Ce n’est pas un fantasme. Ce n’est pas un effet de levier. Ce n’est pas une promesse à court terme.C’est une performance composée sur près d’un quart de siècle. 24 ans de crises traversées.Depuis le lancement du portefeuille :-Crise de 2002-Crise de 2008-Crise des dettes souveraines-Crise des small caps en 2018-Crise du Covid en 2020-Chocs inflationnistes–Guerres et tensions géopolitiquesEt malgré ces périodes parfois extrêmement violentes, la performance s’est construite dans le temps.À titre de comparaison, le CAC 40 a été multiplié par deux environ sur la période (ou trois en incluant les dividendes).Nous faisons significativement mieux.Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?Un investisseur ayant placé 50 000 € au lancement serait aujourd’hui proche de 550 000 €.Sur 24 ans, le coût cumulé des abonnements représente environ 20 000 €.Le différentiel parle de lui-même.Ce n’est pas une performance spectaculaire sur un an.C’est une méthode durable sur plus de deux décennies.Vidéo explicative en ligne :Jean-David HADDADRédacteur en chef de Francebourse.com