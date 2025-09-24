L’or enflamme 2025 : l’once gagne déjà 42% depuis le 1er janvier

Article du

L’once d’or poursuit son irrésistible ascension. Ce mardi soir, elle cote 3 720 dollars après avoir atteint un récent sommet à 3 764 dollars. Depuis le début de l’année, la progression atteint déjà 42 %, un chiffre impressionnant qui place le métal jaune au cœur des stratégies patrimoniales des investisseurs prudents comme des spéculateurs.



Cette envolée n’est pas seulement le reflet d’une défiance généralisée vis-à-vis des monnaies ou des dettes publiques. Elle traduit aussi un phénomène sociologique : dans un monde traversé par les incertitudes géopolitiques, la volatilité des marchés et les crises de confiance récurrentes, l’or continue de jouer son rôle millénaire de valeur-refuge. Les investisseurs y trouvent un repère stable, une assurance contre l’érosion monétaire et les chocs systémiques.



L’or profite également d’une demande structurelle forte : les banques centrales, notamment dans les pays émergents, poursuivent leurs achats massifs pour diversifier leurs réserves. Ce mouvement, initié depuis plusieurs années, s’amplifie en 2025. À cela s’ajoute l’appétit des ETF adossés à l’or, qui drainent des flux conséquents à mesure que les particuliers se ruent sur le métal précieux.



À titre de comparaison, l’indice CAC 40 gagne environ 6 % depuis le 1er janvier, et l’Eurostoxx 50 un peu plus de 9 %. Dans ce contexte, la performance de l’or impressionne et conforte ceux qui avaient choisi de l’intégrer à leur portefeuille. Chez France Bourse, nous détenons des ETF or depuis plus de cinq ans, déjà sécurisés puisque le prix de revient a été ramené à zéro en début d’année 2025.



Reste la grande question : jusqu’où l’or peut-il aller ? Dans mon livre La Guerre commerciale, publié en avril dernier, j’avais indiqué qu’un objectif à 5 000 dollars l’once n’était pas irréaliste d’ici à 2027. Cette hypothèse, qui paraissait audacieuse au printemps, paraît désormais beaucoup moins improbable au vu du chemin parcouru en quelques mois seulement.



👉 L’or confirme son statut de valeur-refuge universelle.

👉 Son envolée participe à la recomposition des équilibres financiers mondiaux.

👉 Son rôle narratif dans la hiérarchie des actifs s’impose plus que jamais.



Jean-David Haddad

Francebourse.com

Bourse, Finance

Publications précédentes



