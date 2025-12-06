France Bourse
Pourquoi la structure d’un portefeuille compte plus que toute technique

Article du 06/12/2025
En France, lorsqu’on parle de “gagner en Bourse”, l’immense majorité des investisseurs pensent immédiatement analyse technique, analyse graphique, indicateurs, ou encore valorisation financière.
Certains ne jurent que par le RSI, d’autres par les PER ou les résultats trimestriels. Chacun cherche “la bonne technique”, “le bon point d’entrée”, “la valeur miracle”.
Cette vision, très répandue, repose sur une idée implicite : les gains en Bourse viendraient de la capacité à prévoir ou analyser les marchés.
Or, c’est une erreur fondamentale.
Aux États-Unis, on pense différemment : la clé, c’est la structure.
De l’autre côté de l’Atlantique, tous les grands investisseurs le savent : la performance durable vient avant tout d’un bon money management et d’une structuration intelligente du portefeuille.
Ce n’est ni spectaculaire ni ésotérique. Mais c’est ce qui fonctionne.
Les gérants américains, les fonds, et même les investisseurs particuliers formés dans les bonnes écoles consacrent plus de temps à la structure (répartition sectorielle, géographique, tailles de capitalisation, pondérations, risques, corrélations…) qu’à tenter de prédire le marché.
Et surtout : Warren Buffett ne s’est pas enrichi en tirant des lignes sur des graphiques!
Buffett n’a jamais fait de “swing trading”, n’a jamais calculé de RSI, n’a jamais cherché le “support parfait”.
Ce qui l’a rendu immensément riche, c’est une philosophie très simple : sélectionner des entreprises robustes, les intégrer dans un portefeuille cohérent, respecter une structure de risques, laisser le temps faire son œuvre.

Autrement dit : la méthode importe moins que la structure. Le portefeuille est plus fort que la technique.

Pourquoi cette approche change tout ?

Parce qu’un portefeuille bien bâti :
-protège contre les erreurs de timing,
-amortit les accidents boursiers,
-capte tous les grands cycles économiques,
-automatise la performance dans le long terme.

On peut être un excellent analyste technique… et ne pas gagner d’argent.
On peut être un analyste moyen… et réussir, si la structure est bonne.

C’est ce constat simple — mais souvent ignoré — qui a servi de point de départ au livre "Comment bâtir un portefeuille gagnant".

Sur FranceBourse, cette logique n’est pas théorique. Depuis plus de vingt ans, les abonnés de FranceBourse suivent nos lettres confidentielles et accèdent à des portefeuilles types, construits selon cette méthodologie :
-une répartition pensée,
-des pondérations rationnelles,
-une gestion du risque cohérente,
-une vision long terme,
-un suivi régulier.
C’est cette structuration qui permet d’obtenir, année après année, des résultats stables, loin des méthodes aléatoires centrées uniquement sur les “signaux”.

Publications précédentes

Performances actualisées le 01/12/2022
Croissance : 754%
Depuis sa création en 2001
Découvrir
Rendement : 247%
Depuis sa création en 2012
Découvrir
Déposées à la Bibliothèque Nationale de France
