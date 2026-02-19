SOLOCAL : le pari réussi de Maurice Levy

Article du

Lorsque nous avons recommandé Solocal en 2024, le dossier faisait sourire. Société en difficulté chronique, image abîmée, trajectoire erratique depuis des années. Beaucoup y voyaient une valeur “brûlée”. Nous y avons vu autre chose : un homme.Car au moment où Maurice Lévy prend les commandes, le narratif change immédiatement de nature.Un dirigeant de cette stature ne vient pas accompagner une lente extinction. Il ne vient pas pour gérer un déclin administratif. Il vient pour redresser. Et surtout, il ne peut pas tirer sa révérence sur un échec. Ce n’est ni compatible avec son histoire, ni avec sa réputation, ni avec la logique même des milieux d’affaires qu’il fréquente depuis des décennies.Le pari était audacieux. Il était assumé.Aujourd’hui, il est déjà validé.Les derniers chiffres publiés montrent une nette amélioration de la rentabilité. L’EBITDA progresse fortement. Les marges se redressent semestre après semestre. Le carnet de commandes augmente. Le modèle devient plus discipliné, plus sélectif, plus prudent. On ne parle plus d’une entreprise qui subit, mais d’une entreprise qui ajuste et reconstruit.Le marché, qui avait enterré le dossier, commence à reconsidérer la valeur. Et cela correspond exactement à ce que nous avions anticipé : un rehaussement progressif du rang social du titre.Solocal n’est pas devenue du jour au lendemain une “pépite”. Ce n’est pas un dossier de croissance fulgurante. C’est un redressement méthodique, porté par un capital symbolique puissant : celui d’un dirigeant respecté, crédible, capable de mobiliser des réseaux et d’imposer une discipline stratégique.L’âge n’est pas un frein. Il est parfois un atout. L’expérience, dans les périodes de transition, compte davantage que l’énergie.En août dernier, lorsque le titre s’est emballé, nous avons appliqué notre méthode : ramener le prix de revient à zéro. La ligne est désormais sécurisée. Le risque psychologique a disparu. La position vit sa vie.Mail de suivi complet :Jean-David HaddadRédacteur en chef de Francebourse.com