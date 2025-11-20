France Bourse
Immobilier : une baisse des prix de plus en plus probable

Article du 20/11/2025
Depuis des mois, le marché immobilier français donne l’illusion d’une stabilité relative. Quelques hausses localisées, quelques baisses, et un volume de transactions qui reste anormalement faible. Mais derrière cette apparente accalmie, un phénomène autrement plus grave est en train de s’installer : un phénomène dont les médias ne parlent presque pas.

Ce phénomène, c’est l’explosion de la dette privée : ménages + entreprises.
Elle atteint aujourd’hui 155% du PIB, un niveau supérieur à celui de la dette publique et surtout nettement plus explosif. Contrairement à la dette publique, la dette privée, elle, peut provoquer un effondrement immédiat du marché : défauts en chaîne, faillites, ventes forcées, contractions du crédit… et donc chute des prix immobiliers.

À cela s’ajoute un deuxième problème majeur : le marché immobilier actuel n’est pas représentatif de la réalité.
Pourquoi ? Parce que très peu de transactions se font. Les prix affichés ne reflètent plus le marché véritable : ils reflètent un marché figé.

Or un marché figé est presque toujours le prélude à :
-une baisse latente,
-une correction brutale lorsque les volumes reviennent,
-ou les deux.

Dans la vidéo publiée aujourd’hui sur France Bourse TV — et que je vous invite vivement à regarder — j’explique pourquoi la dette privée est désormais le facteur n°1 à surveiller pour anticiper la future trajectoire des prix immobiliers en France.

Voir la vidéo complète ici :
www.youtube.com

JDH
Francebourse.com

