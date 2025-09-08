Quel avenir pour ATOS?

Article du

L'Avenir d'Atos : Du naufrage boursier à la renaissance stratégique.C'est bien le titre d'un livre! Un livre absolument unique en France. Ecrit par Jean-David Haddad, rédacteur en chef de Francebourse.com.Ce livre est le premier guide complet pour investir en Bourse consacré à Atos, entreprise cotée emblématique du capitalisme français, longtemps adulée par les marchés avant de subir un véritable naufrage boursier. De nombreux petits porteurs y ont laissé des plumes, d’autres ont su en tirer parti lors de la flambée du titre au premier semestre 2025, et aujourd’hui encore, Atos continue de fasciner autant qu’elle inquiète.Ce livre propose une lecture claire et pédagogique du parcours de cette société, de ses origines à son actualité brûlante, avec un regard lucide sur ses mutations, ses échecs stratégiques, ses choix politiques et ses perspectives. Il ne s’agit pas d’un ouvrage d’analyse technique, mais d’un guide d’investissement qui repose sur une lecture fondamentale des comptes, des ratios-clés, du plan Genesis mis en œuvre en 2025, et des scénarios possibles à l’horizon 2028. Le lecteur y trouvera une analyse du redressement du free cash-flow, de la réduction de la dette, des évolutions de la gouvernance, mais aussi une réflexion sociologique plus large sur le rôle d’Atos dans le récit national français.Atos n’est pas une société comme les autres : elle dépend en partie des commandes de l’État, de son positionnement stratégique dans le cloud, la cybersécurité, le calcul intensif, et donc de la stabilité politique du pays. Le livre revient ainsi sur les dernières semaines du titre, et notamment sur sa rechute brutale début septembre 2025, en lien avec la crise gouvernementale. C’est ce qui rend ce dossier si singulier : investir sur Atos, ce n’est pas seulement investir sur une entreprise, c’est aussi prendre position sur un fragment du capitalisme d’État français.Ce livre s’adresse donc à tous ceux qui cherchent à investir en Bourse avec discernement, à ceux qui veulent comprendre comment une entreprise peut renaître après avoir chuté, à ceux qui possèdent des actions Atos et qui hésitent à conserver, renforcer ou vendre, et plus largement à ceux qui souhaitent réfléchir au fonctionnement réel des marchés financiers. Il combine approche pédagogique, analyse stratégique, retour d’expérience et bonus numériques exclusifs. Vous y trouverez une playlist complète de vidéos sur Atos. En somme, un vrai guide pour investir en Bourse avec Atos, pensé pour les petits porteurs et les investisseurs de long terme, loin du bruit quotidien des marchés, mais au plus près des enjeux économiques, politiques et stratégiques qui feront l’avenir de cette entreprise pas comme les autres.Grâce à l’impression à la demande, le livre est en pré-vente dès aujourd’hui sur le site JDH Éditions (dédicace incluse, livraison sous deux semaines) :Il sera référencé sur Amazon et autres plateformes d’ici une semaine environ ; comme vous l’avez vu avec L’Investisseur gagnant, la disponibilité effective peut demander deux à trois semaines.Francebourse.com