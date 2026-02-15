Le VIX se réveille : simple frisson… ou début d’un changement de régime ?

Il faut parfois regarder ce que personne ne regarde.

Depuis plusieurs mois, les marchés actions évoluent dans un climat que l’on pourrait qualifier de confortable. Les indices restent hauts, les replis sont rapidement rachetés, les records s’enchaînent par séquences. L’habitude s’installe. La volatilité semble contenue.

Et pourtant.

Le VIX — l’indice de la peur à Wall Street — commence à dessiner autre chose.

Ce que l’on observe aujourd’hui n’a pas le profil des pics isolés de 2025. L’an dernier, chaque tension géopolitique ou statistique macroéconomique avait provoqué une poussée brutale… mais brève. Une mèche de stress, aussitôt résorbée. Le marché absorbait le choc, la volatilité retombait, et la mécanique haussière reprenait son cours.



La configuration actuelle semble différente.



Sur le graphique, on ne voit plus une succession de pics éphémères. On distingue une série de creux de plus en plus hauts. Une structure en construction. Une pente qui s’installe. Ce n’est pas encore une explosion, mais ce n’est plus une simple secousse.



Autrement dit : le VIX ne réagit plus seulement à des événements. Il commence à anticiper.



Un changement de psychologie



Le VIX n’est pas un indice directionnel. Il ne dit pas si le marché va baisser demain. Il mesure la prime que les investisseurs sont prêts à payer pour se protéger.



Et cette prime augmente.



Lorsque la volatilité grimpe de manière isolée, c’est souvent le signe d’une peur soudaine, rapidement digérée.

Mais lorsqu’elle commence à monter progressivement, cela traduit autre chose : un doute qui s’installe.



Ce doute peut venir de plusieurs sources :

-valorisations élevées,

-incertitudes géopolitiques persistantes,

-fragilités macroéconomiques,

ou simple fatigue d’un cycle haussier long.



Le point important est ailleurs : les opérateurs commencent à intégrer le risque dans leurs décisions de manière plus structurelle.



Pas encore une alerte rouge



Soyons clairs : nous ne sommes pas dans un scénario de panique. Il n’y a ni emballement ni capitulation. Les marchés actions tiennent encore. Les tendances ne sont pas brisées.



Mais la toile de fond évolue.



En 2025, la volatilité était réactive.

En 2026, elle pourrait devenir proactive.



Ce basculement est subtil, mais essentiel. Il marque souvent les transitions de régime. Les marchés ne passent pas brutalement de l’euphorie à la crise. Ils glissent d’abord vers une nervosité plus diffuse.



Ce qu’il faut surveiller



La question n’est pas : “Le marché va-t-il corriger ?”



La question est : Le VIX est-il en train de sortir d’un long régime de compression ?



Si cette tendance se confirme, cela signifiera que la phase de complaisance touche à sa fin. Et lorsque la complaisance disparaît, la sélectivité augmente, la volatilité sectorielle s’amplifie, et les mouvements deviennent moins linéaires.



Pour l’instant, nous observons.

Mais le signal mérite d’être suivi attentivement.



Car les marchés ne préviennent jamais lorsqu’ils changent de climat.

Ils modifient simplement la pression atmosphérique.



Et c’est précisément ce que le VIX semble en train de faire.



Jean-David Haddad

Francebourse.com

