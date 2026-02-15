France Bourse
Abonnez-vous

Le VIX se réveille : simple frisson… ou début d’un changement de régime ?

Article du 15/02/2026
Il faut parfois regarder ce que personne ne regarde.
Depuis plusieurs mois, les marchés actions évoluent dans un climat que l’on pourrait qualifier de confortable. Les indices restent hauts, les replis sont rapidement rachetés, les records s’enchaînent par séquences. L’habitude s’installe. La volatilité semble contenue.
Et pourtant.
Le VIX — l’indice de la peur à Wall Street — commence à dessiner autre chose.
Ce que l’on observe aujourd’hui n’a pas le profil des pics isolés de 2025. L’an dernier, chaque tension géopolitique ou statistique macroéconomique avait provoqué une poussée brutale… mais brève. Une mèche de stress, aussitôt résorbée. Le marché absorbait le choc, la volatilité retombait, et la mécanique haussière reprenait son cours.

La configuration actuelle semble différente.

Sur le graphique, on ne voit plus une succession de pics éphémères. On distingue une série de creux de plus en plus hauts. Une structure en construction. Une pente qui s’installe. Ce n’est pas encore une explosion, mais ce n’est plus une simple secousse.

Autrement dit : le VIX ne réagit plus seulement à des événements. Il commence à anticiper.

Un changement de psychologie

Le VIX n’est pas un indice directionnel. Il ne dit pas si le marché va baisser demain. Il mesure la prime que les investisseurs sont prêts à payer pour se protéger.

Et cette prime augmente.

Lorsque la volatilité grimpe de manière isolée, c’est souvent le signe d’une peur soudaine, rapidement digérée.
Mais lorsqu’elle commence à monter progressivement, cela traduit autre chose : un doute qui s’installe.

Ce doute peut venir de plusieurs sources :
-valorisations élevées,
-incertitudes géopolitiques persistantes,
-fragilités macroéconomiques,
ou simple fatigue d’un cycle haussier long.

Le point important est ailleurs : les opérateurs commencent à intégrer le risque dans leurs décisions de manière plus structurelle.

Pas encore une alerte rouge

Soyons clairs : nous ne sommes pas dans un scénario de panique. Il n’y a ni emballement ni capitulation. Les marchés actions tiennent encore. Les tendances ne sont pas brisées.

Mais la toile de fond évolue.

En 2025, la volatilité était réactive.
En 2026, elle pourrait devenir proactive.

Ce basculement est subtil, mais essentiel. Il marque souvent les transitions de régime. Les marchés ne passent pas brutalement de l’euphorie à la crise. Ils glissent d’abord vers une nervosité plus diffuse.

Ce qu’il faut surveiller

La question n’est pas : “Le marché va-t-il corriger ?”

La question est : Le VIX est-il en train de sortir d’un long régime de compression ?

Si cette tendance se confirme, cela signifiera que la phase de complaisance touche à sa fin. Et lorsque la complaisance disparaît, la sélectivité augmente, la volatilité sectorielle s’amplifie, et les mouvements deviennent moins linéaires.

Pour l’instant, nous observons.
Mais le signal mérite d’être suivi attentivement.

Car les marchés ne préviennent jamais lorsqu’ils changent de climat.
Ils modifient simplement la pression atmosphérique.

Et c’est précisément ce que le VIX semble en train de faire.

Jean-David Haddad
Francebourse.com

Imprimer cette page

Bourse, Finance
Euro numérique : l’Europe se dote d’un outil de souveraineté face à Visa et Mastercard
10/02

Euro numérique : l’Europe se dote d’un outil de souveraineté face à Visa et Mastercard
Pourquoi la structure d’un portefeuille compte plus que toute technique
06/12

Pourquoi la structure d’un portefeuille compte plus que toute technique
Immobilier : une baisse des prix de plus en plus probable
20/11

Immobilier : une baisse des prix de plus en plus probable
Alerte ! Dette privée : plus préoccupant que la dette publique
14/11

Alerte ! Dette privée : plus préoccupant que la dette publique

L’or enflamme 2025 : l’once gagne déjà 42% depuis le 1er janvier
24/09

L’or enflamme 2025 : l’once gagne déjà 42% depuis le 1er janvier
Quel avenir pour ATOS?
08/09

Quel avenir pour ATOS?

Nous montons sur l’optronique
28/08

Nous montons sur l’optronique
OPmobility : +38 % depuis le 1ᵉʳ janvier : Une star de notre portefeuille Croissance
21/08

OPmobility : +38 % depuis le 1ᵉʳ janvier : Une star de notre portefeuille Croissance

Publications précédentes

Retour à la liste d'article Inscription gratuite
Nos portefeuilles
Performances actualisées le 31/12/2025
Croissance : +910.55%
Depuis sa création en 2001
Découvrir
Rendement : +376.7%
Depuis sa création en 2012
Découvrir
Déposées à la Bibliothèque Nationale de France
Abonnez-vous à nos portefeuilles
Acheter les lettres à l'unité
Actuellement
Suivi de recommandation
Recommandation
Suivi de recommandation
Analyses technique
Analyses fondamentales