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Tiers temps 2026 : un marché tiraillé

Article du 01/05/2026
Le premier quadrimestre se referme sur un paradoxe. Les indices sont dans le rouge ou à peine à l'équilibre — le CAC 40 à -0,43 %, l'Euro Stoxx à +1,56 % — et pourtant nos deux portefeuilles affichent chacun +9,2 % depuis le 1er janvier. Le RENDEMENT est sur son record historique. Le CROISSANCE frôle le sien, atteint le 17 avril.
Neuf points d'avance sur le CAC en quatre mois. C'est exactement le même écart qu'au 30 avril 2025, dans un contexte pourtant radicalement différent. L'an dernier, le marché portait. Cette année, il résiste à peine. Notre surperformance est la même. Ce n'est donc pas le marché qui la produit.

La crise du détroit d'Ormuz aura été le fait dominant de ce quadrimestre. Le Brent au-dessus de 100 dollars, la quasi-fermeture du passage maritime par lequel transite un cinquième du pétrole mondial, un cessez-le-feu fragile entre Washington et Téhéran : personne n'avait anticipé cela en janvier. Notre positionnement sur l'énergie et les matières premières — Vallourec (+60 %), Repsol (+100 %, PRU ramené à zéro), les ETF Oil & Gas et Commodities — a transformé ce choc en performance. Notre entrée sur SK Hynix début avril affiche déjà +45 %. ASM International, Jenoptik, Aumovio : les convictions bien placées ont fait le travail. Le tout sans une seule position à effet de levier depuis le 1er janvier. Pas un SRD. Pas un turbo. Du comptant, de la sélection, du temps.

Le marché, lui, est fatigué. C'est particulièrement visible chez les particuliers. Les small caps restent malmenées, les volumes sont maigres, la volatilité use les nerfs. La lassitude est palpable. On sent la tentation du retrait.
Je ne la partage pas. Mai est le mois des dividendes, pas celui des krachs. Veolia, Thales, Solvay, Banca IFIS détachent dans les prochaines semaines. Vallourec versera son exceptionnel de 1,75 euro en août. Un portefeuille bien construit, c'est un portefeuille qui vous paie pour attendre. Le nôtre le fait.

Jean-David Haddad
Rédacteur en chef
Francebourse.com

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