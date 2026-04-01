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INFRASTUCTURES STRATEGIQUES : découvrez le nouveau dossier Francebourse!

Article du 01/04/2026
Dans le contexte actuel, il est essentiel de bien comprendre ce qui tient aujourd’hui. Il n’y a pas uniquement les valeurs énergétiques. Ce sont, plus largement, l’ensemble des infrastructures stratégiques qui montrent une résilience remarquable. Le monde repose sur elles. Et le marché est en train de redécouvrir leur importance.
C’est précisément pour cela que nous venons de publier un dossier dédié à ces infrastructures stratégiques.
Ce dossier regroupe 15 valeurs internationales, dont 12 éligibles au PEA. Vous y trouverez à la fois des paris audacieux, à fort potentiel, et des grandes valeurs européennes et internationales, dont le rang social — que l’on peut lire à travers leur PER — a été revalorisé ces dernières semaines.
Souvenez-vous de février 2025 : lorsque le marché a rehaussé le statut des valeurs de défense européenne, ce mouvement ne s’est pas inversé.
Il est tout à fait possible que nous assistions aujourd’hui à un phénomène similaire. Même une fois la guerre terminée, certaines hiérarchies pourraient rester durablement transformées.
Je vous invite à découvrir ce dossier, disponible dès à présent en vente exclusive sur FranceBourse.com :
www.francebourse.com

Jean-David Haddad
Francebourse.com

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