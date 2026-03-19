Entre FED et pétrole, les marchés sont désorientés et virent au rouge

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Aujourd’hui, le marché baisse nettement. Le CAC 40 perd plus de 2% et repasse en séance sous les 7 800 points, ramenant sa performance depuis le début de l’année autour de -4,5%.



Certaines de nos valeurs sont affectées par cette phase de repli. Nous sommes dans un moment assez classique mais toujours déstabilisant : les gérants procèdent à des dégagements pour reconstituer des liquidités, dans l’optique d’une éventuelle aggravation de la situation.

À l’origine de cette baisse, il y a la réunion de la Réserve fédérale américaine hier soir. Comme attendu, les taux ont été maintenus inchangés. Mais une fois encore, ce n’est pas la décision qui compte, c’est le discours. Et celui-ci a été perçu comme anxiogène par les marchés.

Dans le même temps, même si cela peut paraître secondaire, la décision inattendue de la banque centrale australienne d’augmenter ses taux pèse également dans les esprits. Cela renforce l’idée que le cycle monétaire mondial pourrait rester restrictif plus longtemps que prévu.

Aujourd’hui, les anticipations restent relativement stables : personne n’envisage réellement une nouvelle hausse des taux aux États-Unis. Mais, en contrepartie, la perspective de baisse des taux s’éloigne elle aussi. Et c’est précisément ce que le marché sanctionne.

Par ailleurs, nous avons un élément majeur à intégrer : le pétrole. La situation dans le détroit d’Ormuz continue de se tendre, et chaque jour qui passe sans résolution ajoute une pression supplémentaire sur les marchés. Nous sommes désormais sur un Brent autour de 113 dollars. Pas encore de choc pétrolier mais on s'en rapproche...



Nos valeurs pétrolières continuent de jouer leur rôle dans les portefeuilles, aussi bien en croissance qu’en rendement. Mais, comme vous le constatez, cela ne suffit pas à compenser entièrement la baisse globale des marchés. D'où des stratégies adaptatives de protection non contre la baisse mais contre la crise, qui sont mises en place actuellement.



JDH

Francebourse.com



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