France Bourse
Abonnez-vous

Les marchés boursiers décrochent sous l'impact du pétrole et... des droits de douane!

Article du 03/03/2026
La séance sur la bourse de Paris se termine dans un climat très tendu. Le CAC 40 a perdu 3.46% à 8103 points et il perd désormais 0.56% depuis le 1e janvier.

Le front iranien continue de s’embraser. Les frappes se poursuivent, les ripostes également, et le détroit d’Ormuz reste fortement perturbé et il est quasiment impraticable désormais. Le trafic maritime est ralenti, les assureurs sont sur la défensive, et le marché intègre désormais un risque énergétique durable. Le pétrole s’installe à des niveaux élevés, nourrissant les anticipations d’inflation.

Comme si cela ne suffisait pas, le dossier des droits de douane américains est venu rajouter une couche d’incertitude. Entre décisions judiciaires sur les remboursements des anciens tarifs et annonces de nouveaux droits temporaires pouvant aller jusqu’à 15 %, le climat commercial mondial redevient instable.

Ce cocktail : géopolitique + énergie + commerce, alimente naturellement l’aversion au risque.
La séance a été très difficile, et certaines valeurs se sont littéralement effondrées.
On notera Arcelor Mittal ou OPMobility en très forte baisse, qui sont des titres que nous avons totalement vendus entre la semaine passée et hier matin, et sur lesquels nous avions gagné plus de 70%.

Voir la dernière vidéo avec une analyse technique intégrée du CAC 40 :
www.youtube.com

Jean-David Haddad
Rédacteur en chef
Francebourse.com

Imprimer cette page

A la une
IRAN : Pas de panique sur la Bourse de Paris (par JD Haddad)
02/03

IRAN : Pas de panique sur la Bourse de Paris (par JD Haddad)
Israel et les USA frappent l'IRAN : quelles conséquences pour les marchés ce lundi?
28/02

Israel et les USA frappent l'IRAN : quelles conséquences pour les marchés ce lundi?

ESN : un déclassement silencieux… mais massif
15/02

ESN : un déclassement silencieux… mais massif
Pourquoi le CAC 40 rebondit depuis le debut fevrier?
10/02

Pourquoi le CAC 40 rebondit depuis le debut fevrier?

Krach sur OR et ARGENT : irreversible ou pas?
05/02

Krach sur OR et ARGENT : irreversible ou pas?

Le CAC 40 baisse mais beaucoup de narratifs explosent à la hausse!
28/01

Le CAC 40 baisse mais beaucoup de narratifs explosent à la hausse!

L'argent bat l'or. C'était prévu.
14/01

L'argent bat l'or. C'était prévu.

Un record historique pour le CAC 40 !
10/01

Un record historique pour le CAC 40 !
Capture de Maduro : quelles consequences en bourse?
05/01

Capture de Maduro : quelles consequences en bourse?

Publications précédentes

Retour accueil Inscription gratuite
Nos portefeuilles
Performances actualisées le 31/12/2025
Croissance : +910.55%
Depuis sa création en 2001
Découvrir
Rendement : +376.7%
Depuis sa création en 2012
Découvrir
Déposées à la Bibliothèque Nationale de France
Abonnez-vous à nos portefeuilles
Acheter les lettres à l'unité
Actuellement
Recommandation
Suivi de recommandation
Suivi de recommandation
Analyses technique
Analyses fondamentales