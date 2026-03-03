Les marchés boursiers décrochent sous l'impact du pétrole et... des droits de douane!

Article du

La séance sur la bourse de Paris se termine dans un climat très tendu. Le CAC 40 a perdu 3.46% à 8103 points et il perd désormais 0.56% depuis le 1e janvier.Le front iranien continue de s’embraser. Les frappes se poursuivent, les ripostes également, et le détroit d’Ormuz reste fortement perturbé et il est quasiment impraticable désormais. Le trafic maritime est ralenti, les assureurs sont sur la défensive, et le marché intègre désormais un risque énergétique durable. Le pétrole s’installe à des niveaux élevés, nourrissant les anticipations d’inflation.Comme si cela ne suffisait pas, le dossier des droits de douane américains est venu rajouter une couche d’incertitude. Entre décisions judiciaires sur les remboursements des anciens tarifs et annonces de nouveaux droits temporaires pouvant aller jusqu’à 15 %, le climat commercial mondial redevient instable.Ce cocktail : géopolitique + énergie + commerce, alimente naturellement l’aversion au risque.La séance a été très difficile, et certaines valeurs se sont littéralement effondrées.On notera Arcelor Mittal ou OPMobility en très forte baisse, qui sont des titres que nous avons totalement vendus entre la semaine passée et hier matin, et sur lesquels nous avions gagné plus de 70%.Voir la dernière vidéo avec une analyse technique intégrée du CAC 40 :Jean-David HaddadRédacteur en chefFrancebourse.com