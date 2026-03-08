France Bourse
18 MARS : EVENEMENT FRANCEBOURSE - Comment résister quand les marchés vacillent

Article du 08/03/2026
Derniers jours pour vous inscrire à cette session exceptionnelle organisée avec VidéoBourse à La Défense!
C'est ici :
https://lastructure.videobourse.fr/
Ou ici :
www.eventbrite.fr

On parle souvent en Bourse de techniques, d’indicateurs, de signaux, de graphiques.
Mais dans la durée, la structure l’emporte toujours sur la technique. C’est une réalité que l’on observe partout : en économie, en stratégie… mais aussi dans l’anthropologie et la biomécanique. Un organisme vivant, un corps, ou une société ne tient pas par la seule précision de ses gestes, mais par la solidité de sa structure interne.

Les marchés financiers ne font pas exception.

C’est précisément cette idée simple — mais trop souvent ignorée — qui est au cœur de la méthode que nous développerons lors de cet événement exceptionnel.
Depuis le début 2025, France Bourse développe en effet une approche très particulière des marchés financiers : une approche qui ne repose ni sur la spéculation pure, ni sur la multiplication de signaux techniques, mais sur une architecture de portefeuille pensée comme une structure vivante.
Cette méthode a permis à notre portefeuille CROISSANCE d’afficher près de 30 % de performance en 2025, puis plus de 6 % au 7 mars 2026, alors même que les indices mondiaux sont aujourd’hui tous dans le rouge.

Depuis plusieurs semaines, le contexte géopolitique est extrêmement tendu, marqué notamment par la guerre qui s’étend autour de l’Iran et par la flambée du prix du pétrole.
Et pourtant, notre portefeuille continue de résister remarquablement bien. Pourquoi ?
Parce qu’un portefeuille bien construit fonctionne comme une structure souple mais solide, capable d’absorber les chocs et d’évoluer dans plusieurs directions à la fois.

C’est précisément ce que nous expliquerons en détail lors de cette conférence.

Nous aborderons aussi la sociologie comme méthode de choix des actions :
-définition et concepts clés
-que regarder en priorité dans une entreprise?
-quelles bases de données utiliser
-interpréter les fondamentaux avec la sociologie
-lire les indicateurs graphiques autrement
-quelle place donner aux ETF
-Pourquoi les ETF s'accommodent tout particulièrement d'une approche sociologique

Jean-David HADDAD présentera aussi en exclusivité des actions qui lui semblent intéressantes pour la suite de l'année!

Cet évènement exceptionnel est organisé en collaboration avec VidéoBourse.
Il aura lieu de 15h à 18h à La Défense Grande Arche.
Inscriptions ici :
www.eventbrite.fr

Francebourse.com

