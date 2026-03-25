Jusqu'où le CAC 40 peut-il absorber les crises?

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Le marché n’en finit plus d’être secoué.Guerre en Ukraine, tensions commerciales, incertitudes politiques, regain de tensions au Moyen-Orient… À première vue, tout est réuni pour fragiliser durablement les indices. Et pourtant, le CAC 40 continue d’évoluer dans une trajectoire remarquablement stable. Ce paradoxe mérite d’être regardé de près.Depuis plusieurs années, les marchés ont été confrontés à des événements que l’on aurait, autrefois, considérés comme majeurs, voire déstabilisants à long terme.Et pourtant, à chaque fois, le même schéma se répète : une baisse rapide, une phase d’hésitation, puis une reprise progressive.Ce n’est pas un hasard.C’est là que tout se joue. Depuis plusieurs années, le CAC 40 montre une capacité impressionnante à encaisser les chocs sans se désorganiser. Il reste dans un canal haussier et vous trouverez une analyse technique détaillée sur le plan sociologique sur notre site :Mais cette capacité n’est pas infinie.Chaque nouvelle crise pose la même question : sommes-nous face à une perturbation de plus… ou à un événement capable de changer le régime de marché ?Pour l’instant, la réponse reste rassurante.La structure de fond du marché n’est pas remise en cause.Mais le contexte actuel impose de rester attentif.Car plus un marché monte dans un environnement instable, plus il devient dépendant de la confiance collective.Et cette confiance, par nature, peut basculer rapidement...A suivre doncJean-David HADDADFrancebourse.com