IRAN : Pas de panique sur la Bourse de Paris (par JD Haddad)

La séance du jour se termine sur une baisse de 2,17 % du CAC 40. L’indice ramène ainsi sa performance annuelle à environ +3 % depuis le 1er janvier. Notre portefeuille CROISSANCE est à plus de 8% de gains depuis le 1e janvier et notre portefeuille RENDEMENT à plus de 7% de gains.
Ce repli du marché était plus que prévisible au regard des événements du week-end. Ce qui est intéressant, en revanche, c’est la manière dont le marché a réagi : il a acté la situation… mais il n’a pas paniqué.
L'analyse technique complète du CAC 40, que j'ai publiée aujourd'hui, montre très clairement ce point. Le gap d'ouverture a été absorbé, les canaux restent en place, les indicateurs ne signalent aucune capitulation. Le marché corrige, il ne cède pas.
Pour ceux qui souhaitent une lecture rapide et audio-visuelle, j'ai également publié sur FranceBourse TV un short de moins d'une minute commentant le graphique sans en dévoiler toute la profondeur :
Même constat du côté du VIX. L'indice de la peur a progressé, mais de manière modérée. Cela confirme l'absence de panique généralisée. Il est d'ailleurs intéressant de noter que depuis le début de l'année, le VIX évolue dans un canal haussier. La séance d'aujourd'hui n'a fait que confirmer ce canal, sans accélération brutale.
Sur le plan de la gestion, je n’ai pas jugé utile aujourd’hui de mettre en place des protections supplémentaires.
Notre portefeuille s’est extrêmement bien tenu. La ligne la plus volatile a été l’ETF Argent : l’argent a ouvert en forte hausse pour terminer en nette baisse. Cette amplitude explique la légère érosion de notre performance en fin de séance. C’est précisément pour cette raison que j’avais recommandé de réduire l’exposition à cette ligne dès la fin janvier.
L’argent, dans le contexte actuel, est par nature très volatil : il peut rebondir fortement comme corriger brutalement.
Les marchés américains, au moment où je vous écris, ne décrochent pas. Tout indique que les investisseurs tablent pour l’instant sur un conflit relativement court.
Je pense sincèrement que si l’Ayatollah Khamenei n’avait pas été tué dès le départ, la perception aurait été différente et la réaction plus violente.
Personne n’a paniqué aujourd’hui. Le marché ajuste, il ne capitule pas.
Demain sera un autre jour. Nous observerons attentivement la clôture américaine et, surtout, l’évolution des opérations sur le terrain. Je reste bien entendu mobilisé et je reviendrai vers vous très rapidement, en fonction des informations… et peut-être des opportunités, possiblement dès demain. Et/ou des protections (ce n'est pas antinomique).
