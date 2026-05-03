La morphologie narrative : resultats au bout de 18 mois

Depuis fin 2024, la méthode de gestion du portefeuille Croissance a évolué.
Tout se base désormais sur 2 concepts :
-les narratifs (lire l'Investisseur Gagnant)
-la morphologie du portefeuille (www.francebourse.com
)
Plusieurs lecteurs nous ont demandé un comparatif clair des performances face au CAC 40.
Le graphique ci joint en témoigne.
Le graphique est sans appel. Sur la période octobre 2024 — avril 2026, le CAC 40 progresse de 9%. Le Portefeuille Croissance progresse de 38%. L’écart n’est pas le fruit d’un pari heureux sur une valeur. Il est le produit de plusieurs rotations narratives, dont trois marquantes, exécutées au bon moment, sur les bons thèmes.
Fin 2024, premier pivot. L’instabilité politique française menace les valorisations des grandes capitalisations hexagonales. Le portefeuille allège ses positions françaises et se repositionne sur l’Europe au sens large — Allemagne, Espagne, Italie, Benelux. Le narratif France se dégrade, le narratif Europe tient. On suit le flux, pas les convictions patriotiques.
Mi-2025, deuxième grande rotation. L’intelligence artificielle commence à produire des revenus réels, mais les géants américains sont déjà chers. Le portefeuille identifie les valeurs en amont : équipementiers, fournisseurs d’énergie pour les data centers, infrastructures. Ce n’est pas le narratif IA qui est joué, c’est ce que le narratif IA consomme. La serpentiforme ne frappe pas là où tout le monde regarde. Elle frappe là où personne ne regarde encore : son allonge permet même de frapper dans le dos étant face à l’adversaire.
Début 2026, troisième mouvement. Les tensions géopolitiques réactivent les matières premières. Le portefeuille renforce ses positions énergétiques puis intègre un ETF matières premières équipondéré — pétrole, gaz, or, cuivre, argent. Ce n’est pas une protection directionnelle. C’est la peau épaisse du portefeuille : une couche d’absorption passive qui protège sans parier sur une direction.
Mars 2026 : le CAC 40 recule de 9% en un mois sur fond de crise géopolitique. Le Portefeuille Croissance recule de 5,9%. Puis il reprend. En avril, il touche son plus haut historique
Volatilité annualisée
• CAC 40 : 12,5%
• Portefeuille Croissance : 12,0%
Le portefeuille est légèrement moins volatil que le CAC sur la période, à 0,96 de ratio. Autrement dit : il fait 3,4 fois plus de performance avec une volatilité légèrement moindre. C'est exactement ce que la morphologie serpentiforme promet : moins de risque apparent, et surtout une efficacité du risque pris bien plus importante.
Pire mois
• CAC 40 : -8,23% (mars 2026, choc géopolitique)
• Portefeuille : -5,72% (même mois)
Meilleur mois
• CAC 40 : +8,12%
• Portefeuille : +7,19%
La morpholgie adapatative amortit mieux les baisses qu'elle ne rate les hausses : c'est la définition exacte d'une asymétrie favorable.
Le Sharpe approximatif (rendement/volatilité mensuelle) :
• Portefeuille : 0,53
• CAC 40 : 0,15
Soit 3,5x plus efficace par unité de risque. Chaque coup porté, chaque prise engagée est 3.5 fois plus efficace que ce que fait le marché.