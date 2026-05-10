Le SPATIAL : la nouvelle bulle spéculative?

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L'IPO de Space X approche... Elle a été annoncée à 1750 milliards de dollars soit plus de 150 fois le chiffre d'affaires!

De plus Rocket Lab a publié des résultats historiques jeudi soir : chiffre d'affaires record, backlog doublé à 2,2 milliards de dollars, plus gros contrat de lancement de son histoire et le titre a bondi de 34% en une seule séance. Je rappelle qu'en 2024 nous avions fait un aller/retour de 3 mois à plus de 90% de gains sur ce titre avec la publication d'un dossier sur les valeurs américaines.

Dans son sillage, l'ensemble du secteur spatial coté a flambé dont AST SpaceMobile qui a été présentée dans le tout dernier dossier lié aux infrastructures stratégiques.



Il n'est pas prévu un dossier sur le spatial car il y a trop peu de valeurs cotées et qu'un dossier prend du temps, mais nous regardons cela de très près en ce moment même.

Le spatial est un domaine spéculatif, et le spéculatif doit rester limité en pondération dans un portefeuille : c'est une règle à laquelle on ne doit pas déroger. Mais il y a peut-être là une grosse bulle spéculative en formation, et il serait dommage de la regarder passer sans en profiter.

Warren Buffet a des qualités énormes, mais il a vu passer Nvidia et SK HYNIX sans jamais en profiter.



Jean-David HADDAD

Francebourse.com



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