Le retour de l'inflation : le narratif que les marchés ne peuvent plus ignorer

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Pendant deux ans, le marché a vécu dans l'espoir des baisses de taux. Cet espoir est mort.La Fed a relevé ses prévisions d'inflation à 3,6% pour 2026. Neuf gouverneurs sur dix-huit anticipent désormais au moins une hausse de taux avant la fin de l'année. La BCE, qui avait timidement amorcé un assouplissement en 2025, a fait marche arrière avec une remontée actée au premier semestre et une seconde probable au second. Les obligations souveraines américaines et européennes se retendent. Le mot "transitoire", qui avait servi de mantra en 2022, ne fait plus rire personne.Ce qui frappe, c'est la nature de cette inflation. Ce n'est pas un choc ponctuel. C'est une sédimentation. Trois mois de pétrole au-dessus de 90 dollars pendant la crise d'Ormuz ont infiltré toute la chaîne de prix — transport, logistique, alimentation, énergie industrielle. L'accord iranien a mis fin à la phase aiguë, mais les dégâts inflationnistes sont dans les tuyaux et ils mettront des mois à se résorber. Les prix montent par l'ascenseur et redescendent par l'escalier — c'est une loi économique que les banques centrales connaissent parfaitement, et c'est pour cela qu'elles durcissent le ton aujourd'hui.Et par-dessus cette inflation importée, un risque supplémentaire se profile à l'horizon. Les élections de mi-mandat américaines de novembre approchent. L'administration Trump évoque des mesures de relance — chèques aux ménages, baisses d'impôts ciblées — pour soutenir la consommation et la popularité du parti au pouvoir avant le scrutin. Si ces mesures se concrétisent, elles ajouteront de l'huile sur un feu inflationniste qui n'est pas encore éteint. Les analystes de Crédit Agricole Indosuez sont explicites sur ce point : le principal risque pour les marchés au second semestre ne viendra pas du résultat politique des élections mais d'une relance budgétaire qui pousserait les taux encore plus haut.Pour l'investisseur, ce changement d'environnement n'est pas abstrait. Il a des conséquences très concrètes sur la construction d'un portefeuille.En environnement inflationniste, toutes les actions ne se valent pas. Certaines résistent naturellement — celles dont les entreprises possèdent ce que Warren Buffett appelle le "pricing power", la capacité à répercuter la hausse des coûts dans les prix de vente sans perdre de clients. L'énergie, la santé, les matières premières, les concessions, certaines financières — ces secteurs traversent l'inflation sans la subir, parfois même en en profitant.Voir la vidéo explicative :D'autres, en revanche, sont structurellement vulnérables. Les valeurs de croissance à multiples élevés voient leur valorisation se comprimer mécaniquement quand les taux montent — parce que la valeur actualisée de bénéfices lointains diminue quand le taux d'actualisation augmente. Les distributeurs à faibles marges subissent la hausse des coûts sans pouvoir la transmettre intégralement. Les utilities régulées sont prises en tenaille entre des coûts qui montent et des tarifs encadrés par le régulateur. Et les valeurs les plus endettées souffrent doublement — le coût de leur dette augmente au moment même où leurs marges se contractent.C'est dans ce contexte que nous avons décidé de consacrer l'ensemble du mois de juillet à un travail systématique de cartographie de notre portefeuille et de la cote européenne au prisme de l'inflation.Tout au long de ce mois, nous publierons une série de shortlists thématiques.Les premières couvriront les valeurs anti-inflation — celles qui possèdent le pricing power, la récurrence des revenus, l'indexation naturelle des tarifs, ou la capacité à bénéficier directement de la hausse des prix. Nous les classerons par secteur et par mécanisme de protection : énergie et parapétrolières, santé et pharma, matières premières, concessions et infrastructures, financières. Pour chaque shortlist, nous expliquerons pourquoi ces valeurs résistent, à quel prix elles deviennent intéressantes, et comment elles s'intègrent dans une morphologie de portefeuille adaptée à l'environnement actuel. Notre première shortlist sur la santé vient d'être publiée — les suivantes arriveront dans les jours qui viennent.Mais nous publierons également des shortlists de vigilance — les valeurs les plus fragiles dans un contexte de hausse des taux et d'inflation persistante. Celles qu'il faut surveiller avec une prudence renforcée, celles dont la position en portefeuille mérite d'être réduite ou au minimum plafonnée, et celles qui pourraient constituer des pièges pour les investisseurs qui ne voient pas le changement d'environnement. Ce travail est tout aussi important que le premier : savoir ce qu'il ne faut pas détenir est parfois plus précieux que savoir ce qu'il faut acheter.Car le retour de l'inflation n'est pas une parenthèse. C'est probablement le narratif dominant du second semestre 2026 — celui qui va dicter les rotations sectorielles, les arbitrages des institutionnels, et la hiérarchie des valorisations pour les mois à venir. Les portefeuilles qui ne s'y adaptent pas subiront l'érosion. Ceux qui s'y préparent la traverseront — et en sortiront renforcés.C'est tout l'objet de notre travail ce mois-ci. Restez connectés.Jean-David HaddadÉditeur — Francebourse.com