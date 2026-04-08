Cessez-le-feu USA/iran ! Hausse attendue en bourse

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Il s’est passé quelque chose de majeur cette nuit. Un événement que les marchés attendaient sans vraiment y croire.



Un cessez-le-feu a été conclu entre les États-Unis et l’Iran, quelques minutes à peine avant l’expiration de l’ultimatum lancé par Donald Trump. Un accord fragile, limité à deux semaines, conditionné à la réouverture du détroit d’Ormuz — par où transite près de 20% du pétrole mondial — mais suffisant pour provoquer un véritable électrochoc sur les marchés.



Et la réaction a été immédiate.



Brutale même.



Dans la nuit, les futures sur le pétrole se sont effondrés : le Brent a chuté de près de 14%, revenant autour de 93–95 dollars le baril.

Dans le même temps, les marchés actions ont bondi : en Asie, les indices ont gagné entre 3% et 6%, tandis que les futures américains progressaient fortement.



Côté européen, les futures du CAC 40 se sont immédiatement envolés, avec des anticipations de hausse proches de +3% à l’ouverture.



En quelques heures, tout a basculé.



Ce qui était perçu comme un risque systémique — une escalade militaire durable au Moyen-Orient — devient soudainement un scénario de désescalade. Et avec lui, disparaît une partie de la prime de risque accumulée ces dernières semaines.



C’est un cas d’école.



Un marché ne réagit pas seulement à des faits. Il réagit à un récit. Et cette nuit, le récit a changé.



Hier encore, le marché intégrait un scénario de guerre prolongée : pétrole durablement élevé, inflation importée, tension sur les taux, pression sur les marges des entreprises.

Ce matin, il réintègre l’hypothèse inverse : fluidification des flux énergétiques, détente sur les coûts, respiration des économies.



Mais attention.



Ce que nous vivons est un soulagement. Pas une résolution.



Le cessez-le-feu est temporaire. Conditionnel. Fragile. Et le marché le sait parfaitement.



C’est précisément pour cela que la réaction est aussi violente.



Car elle n’est pas une conviction. Elle est un ajustement.



Un ajustement brutal d’un excès de peur.



Dans ce type de configuration, il faut éviter deux erreurs symétriques.



La première consiste à croire que tout est réglé.

La seconde consiste à ne voir dans ce mouvement qu’un simple rebond technique.



La réalité est plus subtile.



Nous sommes face à un changement de régime à court terme, mais pas encore à une stabilisation structurelle.



Et c’est là que la lecture sociologique du marché devient essentielle.



Le pétrole, en chutant de 14%, ne fait pas que baisser. Il perd temporairement son statut de valeur dominante du narratif.

Les actifs défensifs, survalorisés par la peur, peuvent être délaissés.

Les actifs plus cycliques, ou plus sensibles à la croissance, peuvent redevenir désirables.



Mais cette rotation ne sera ni linéaire, ni durable sans confirmation politique.



Car derrière ce soulagement immédiat, une autre inquiétude reste intacte.



Et elle est probablement plus importante encore.



Les taux.



Si la pression géopolitique retombe, les banques centrales — et notamment la BCE — redeviennent le centre de gravité des marchés. Or, la question est désormais claire : le cycle de baisse des taux est-il réellement assuré ?



C’est là que se situe aujourd’hui la véritable ligne de fracture.



Autrement dit, nous passons d’un marché dominé par la guerre… à un marché à nouveau dominé par la monnaie.



Et cela change tout.



Dans ce contexte, notre approche reste inchangée.



D’un côté, une stratégie défensive, incarnée par le portefeuille Rendement, qui continue de jouer son rôle de socle dans un environnement incertain.



De l’autre, une stratégie adaptative, avec un portefeuille Croissance construit selon une logique morphologique rare : une structure multi-directionnelle, capable de capter plusieurs narratifs simultanément.



C’est précisément dans ces phases de transition — entre peur et soulagement — que ce type de structure devient décisif.



Le marché change de direction.

Notre portefeuille, lui, n’en dépend pas.



Il s’y adapte.



Jean-David Haddad

Auteur de "L'Iran" (Pulsabooks)

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