Vallourec en tete : les parapetrolieres prennent le relais!

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Après la première phase du mouvement énergétique, celle des grandes pétrolières, nous entrons probablement dans une deuxième phase : celle des parapétrolières.Et cette phase est souvent extrêmement intéressante, parce qu’elle repose sur un mécanisme plus discret, mais très puissant. Les cours du brut se sont détendus ces derniers jours, mais les prix à la pompe, eux, ne refluent pas avec la même rapidité.Ce décalage nourrit des marges importantes dans la chaîne énergétique, et ces marges finissent ensuite par alimenter de nouveaux investissements. C’est exactement là que certaines parapétrolières commencent à être recherchées. Et c'est pourquoi VALLOUREC a explosé à la hausse aujourd'hui et gagne près de 50% depuis le début d'année.J'explique ce mécanisme (Pétrole/Prix à la pompe/Vallourec) dans une vidéo immersive sur le terrain tournée ce jour :J’y étudie sur le terrain le prix à la pompe, je le compare à l’évolution récente du Brent, et je montre pourquoi ce décalage peut précisément favoriser certaines valeurs parapétrolières. Vous y verrez aussi pourquoi Vallourec s’inscrit pleinement dans cette logique. Une vidéo de lecture du réel, qui débouche sur des stratégies boursières, ce qui est ma signature.Et une nouvelle valeur, espagnole, plus petite que Vallourec, est étudiée ce jour en détails :Jean-David HaddadFrancebourse.com