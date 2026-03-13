WORLDINE lance son augmentation de capital

Article du

L’augmentation de capital de Worldline est désormais lancée et ses modalités sont connues. Il s’agit d’une opération importante pour l’entreprise, mais aussi d’un moment décisif pour les actionnaires.Je rappelle d’abord le contexte.Sur cette société nous avons toujours été gagnants sur des aller-retour à quelques mois. Mais nous n'avons jamais investi durant la chute libre de 2025.En décembre dernier, voyant le titre se stabiliser, j’avais recommandé une position spéculative très limitée, de l’ordre de 1 % du portefeuille, précisément dans la perspective de cette augmentation de capital. L’idée n’était pas d’acheter une valeur de fond de portefeuille, mais de prendre une petite option sur un éventuel redressement.Cette prudence était volontaire. Il aurait été tentant de recommander le titre bien plus tôt, mais dans ce type de dossier, il faut attendre que les cartes soient sur la table. Les augmentations de capital peuvent profondément modifier la structure financière d’une entreprise et l’équilibre du capital.Aujourd’hui, les modalités sont claires. L’augmentation de capital se fait avec droits préférentiels de souscription (DPS) :-1 action détenue donne 1 DPS-1 DPS permet de souscrire 6 actions nouvelles-prix de souscription : 0,202 € par action-Les DPS ont été livrés ce matin et son cotés sur le marché sous le code FR0014015MS9-Les DPS seront cotés jusqu'au 25 mars-La souscription commencera lundi et s'étendra jusqu'au 27 mars-Résultat opération le 31 mars et livraison des actions nouvelles le 2 avrilDonc : cela signifie que les actionnaires existants peuvent participer à la recapitalisation de l’entreprise à un prix très bas, mais au prix d’une dilution massive. Mais pas aussi massive que sur Atos ou Orpea ou encore Casino.Dans le cas d’un investisseur ayant acheté le titre autour de 1,50 €, la souscription complète permet de ramener le prix moyen de détention autour de 0,39 € par action en achetant 6 titres à 0.20€ par l'exercice des DPS.Par contre ceux qui achètent des titres aujourd'hui n'ont évidemment pas droit aux DPS!Il faut bien comprendre que nous sommes ici dans un dossier de redressement, et non dans une valeur de croissance classique.MAIL COMPLET SUR LE SUJET AVEC RECOMMANDATIONS :Jean-David HADDADRédacteur en chef de Francebourse.com