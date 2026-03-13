France Bourse
Abonnez-vous

WORLDINE lance son augmentation de capital

Article du 13/03/2026
L’augmentation de capital de Worldline est désormais lancée et ses modalités sont connues. Il s’agit d’une opération importante pour l’entreprise, mais aussi d’un moment décisif pour les actionnaires.

Je rappelle d’abord le contexte.
Sur cette société nous avons toujours été gagnants sur des aller-retour à quelques mois. Mais nous n'avons jamais investi durant la chute libre de 2025.
En décembre dernier, voyant le titre se stabiliser, j’avais recommandé une position spéculative très limitée, de l’ordre de 1 % du portefeuille, précisément dans la perspective de cette augmentation de capital. L’idée n’était pas d’acheter une valeur de fond de portefeuille, mais de prendre une petite option sur un éventuel redressement.

Cette prudence était volontaire. Il aurait été tentant de recommander le titre bien plus tôt, mais dans ce type de dossier, il faut attendre que les cartes soient sur la table. Les augmentations de capital peuvent profondément modifier la structure financière d’une entreprise et l’équilibre du capital.

Aujourd’hui, les modalités sont claires. L’augmentation de capital se fait avec droits préférentiels de souscription (DPS) :

-1 action détenue donne 1 DPS
-1 DPS permet de souscrire 6 actions nouvelles
-prix de souscription : 0,202 € par action
-Les DPS ont été livrés ce matin et son cotés sur le marché sous le code FR0014015MS9
-Les DPS seront cotés jusqu'au 25 mars
-La souscription commencera lundi et s'étendra jusqu'au 27 mars
-Résultat opération le 31 mars et livraison des actions nouvelles le 2 avril

Donc : cela signifie que les actionnaires existants peuvent participer à la recapitalisation de l’entreprise à un prix très bas, mais au prix d’une dilution massive. Mais pas aussi massive que sur Atos ou Orpea ou encore Casino.

Dans le cas d’un investisseur ayant acheté le titre autour de 1,50 €, la souscription complète permet de ramener le prix moyen de détention autour de 0,39 € par action en achetant 6 titres à 0.20€ par l'exercice des DPS.
Par contre ceux qui achètent des titres aujourd'hui n'ont évidemment pas droit aux DPS!

Il faut bien comprendre que nous sommes ici dans un dossier de redressement, et non dans une valeur de croissance classique.

MAIL COMPLET SUR LE SUJET AVEC RECOMMANDATIONS :
www.francebourse.com

Jean-David HADDAD
Rédacteur en chef de Francebourse.com

Imprimer cette page

Bourse, Finance
Pas de CHOC PETROLIER mais deux logiques en affrontement
08/03

Pas de CHOC PETROLIER mais deux logiques en affrontement

+1000% en 24 ans : un aboutissement et une etape vers la suite!
28/02

+1000% en 24 ans : un aboutissement et une etape vers la suite!

SOLOCAL : le pari réussi de Maurice Levy
19/02

SOLOCAL : le pari réussi de Maurice Levy
Le VIX se réveille : simple frisson… ou début d’un changement de régime ?
15/02

Le VIX se réveille : simple frisson… ou début d’un changement de régime ?
Euro numérique : l’Europe se dote d’un outil de souveraineté face à Visa et Mastercard
10/02

Euro numérique : l’Europe se dote d’un outil de souveraineté face à Visa et Mastercard
Pourquoi la structure d’un portefeuille compte plus que toute technique
06/12

Pourquoi la structure d’un portefeuille compte plus que toute technique
Immobilier : une baisse des prix de plus en plus probable
20/11

Immobilier : une baisse des prix de plus en plus probable
Alerte ! Dette privée : plus préoccupant que la dette publique
14/11

Alerte ! Dette privée : plus préoccupant que la dette publique

L’or enflamme 2025 : l’once gagne déjà 42% depuis le 1er janvier
24/09

L’or enflamme 2025 : l’once gagne déjà 42% depuis le 1er janvier

Publications précédentes

Retour à la liste d'article Inscription gratuite
Nos portefeuilles
Performances actualisées le 31/12/2025
Croissance : +910.55%
Depuis sa création en 2001
Découvrir
Rendement : +376.7%
Depuis sa création en 2012
Découvrir
Déposées à la Bibliothèque Nationale de France
Abonnez-vous à nos portefeuilles
Acheter les lettres à l'unité
Actuellement
Recommandation
Recommandation
Suivi de recommandation
Analyses technique
Analyses fondamentales