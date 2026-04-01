Bourses mondiales : un trimestre qui a basculé d'un coup.

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Le premier trimestre de l’année 2026 est déjà derrière nous.

Il avait pourtant très bien commencé. Les marchés évoluaient dans une dynamique constructive, avec une lecture relativement rationnelle des données économiques et des perspectives. Puis, en quelques semaines, tout a basculé.

La guerre a pris une ampleur qui n’était pas envisagée initialement. Et avec elle, un changement brutal de perception. Les marchés financiers se sont retournés.



Aujourd’hui, la plupart des grands indices boursiers affichent une performance négative depuis le début de l’année. Mais il faut le souligner : il ne s’agit pas d’un rouge profond. Nous sommes globalement sur des replis contenus, de l’ordre de 4 à 5%.



Nos portefeuilles, quant à eux, terminent ce trimestre dans le vert. Le portefeuille CROISSANCE affiche une performance proche de +2% depuis le 1er janvier. Le portefeuille RENDEMENT, pour sa part, dépasse les +3%.

Et cela, dans un trimestre qui n’était pas encore celui de la distribution de dividendes — contrairement à celui qui s’ouvre.



Mais au-delà de ces performances, ce qu’il faut réellement comprendre, c’est la violence du retournement intervenu au mois de mars. Le CAC 40, par exemple, était monté à plus de +7% en cours de trimestre, avant de terminer à environ -4%. Cela représente une dégringolade extrêmement rapide, concentrée sur quelques semaines.

Ce mois de mars restera probablement comme l’un des plus marquants de ces dernières années. En dehors de mars 2020 et du choc du Covid, les mois de mars sont habituellement plus équilibrés. Celui-ci a été tout autre.



Un nouveau trimestre commence désormais.

Le marché, progressivement, semble s’habituer à cette guerre. C’est un phénomène classique : les marchés intègrent les conflits dans leurs représentations. Mais certains points restent critiques.

Le détroit d’Ormuz en fait partie. La situation y demeure très tendue, même si, à ce stade, les flux ne sont pas totalement bloqués. C’est un élément clé pour la suite.

Nous espérons évidemment une désescalade rapide — d’abord pour les drames humains que ce conflit engendre, ensuite pour éviter un choc économique plus profond.



Jean-David Haddad

Rédacteur en chef

Francebourse.com



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