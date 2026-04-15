Action ATOS : ce qui se passe vraiment

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ATOS : le sujet est suivi, attendu, parfois même vécu avec passion par beaucoup d’entre vous.J’ai publié aujourd’hui une vidéo complète sur le dossier, et je vous invite évidemment à la regarder :Mais je voudrais déjà vous en livrer ici l’essentiel.Le titre baisse. C’est un fait. Mais la vraie question est la suivante : cette baisse signifie-t-elle que l’entreprise dévie de son plan Genesis ? Ma réponse, à ce stade, est clairement non.Rien, dans les éléments que nous avons aujourd’hui, ne permet d’affirmer qu’Atos est en train de sortir de la trajectoire qu’elle s’est fixée. Le narratif produit par l’entreprise elle-même, celui d’un redressement progressif, d’une reconstruction industrielle et stratégique, demeure intact. C’est d’ailleurs ce narratif qui, selon moi, peut conduire le titre à plus de 100 euros à l’horizon 2028 si le plan est exécuté avec sérieux jusqu’au bout.En revanche, il existe aujourd’hui autour de l’entreprise un narratif externe, toxique, parasite, corrosif, qui empoisonne le marché sans nécessairement remettre en cause les fondamentaux de la trajectoire. Il y a d’abord, depuis plusieurs semaines, le bruit créé par les actionnaires qui attaquent le commissaire aux comptes. Et désormais s’ajoute le narratif syndical, en particulier celui de la CGT, qui laisse entendre qu’Atos dilapiderait l’argent du groupe, notamment à travers la rémunération de son dirigeant.J’explique dans la vidéo pourquoi cette lecture me paraît profondément biaisée.Quand on remet les chiffres à leur place, on voit très vite que ce qui est présenté comme un scandale est, à l’échelle d’un groupe de cette taille, loin d’être aussi extravagant qu’on veut le faire croire. Mais le vrai sujet n’est même pas là. Le vrai sujet, c’est que les investisseurs internationaux, et en particulier les fonds étrangers, détestent ce type d’environnement. Ils détestent quand l’entreprise devient le théâtre d’un conflit politico-syndical à la française. Ils le lisent non pas comme un simple débat social, mais comme un signal de perturbation, d’hostilité, d’instabilité culturelle. Et cela pèse, forcément, sur un titre comme Atos qui a encore besoin de reconstruire sa crédibilité dans la durée.Autrement dit : le poison ne vient pas nécessairement du plan Genesis lui-même. Il vient de l’atmosphère qui se forme autour de lui.C’est un point qu’il faut absolument comprendre, parce que c’est tout le drame de certaines recoveries : une entreprise peut être sur le bon chemin sans que le marché lui laisse, dans l’immédiat, le bénéfice du doute. Le marché ne réagit pas seulement à des chiffres. Il réagit aussi à des récits, à des climats, à des signaux périphériques. Et c’est exactement ce qui se passe ici.Je vous invite donc vraiment à regarder cette vidéo sur Atos, car j’y développe ce conflit de narratifs de manière beaucoup plus précise !Jean-David HaddadRédacteur en chef de Francebourse.comAuteur de "l'avenir d'ATOS"