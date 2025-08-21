OPmobility : +38 % depuis le 1ᵉʳ janvier : Une star de notre portefeuille Croissance

OPmobility gagne 38 % depuis le 1ᵉʳ janvier : une star de notre portefeuille Croissance...



Des fondamentaux solides et une transition réussie



OPmobility, anciennement Plastic Omnium, s'affiche en hausse de 38 % depuis le début de l'année, grâce à une combinaison d'innovation, d'efficacité opérationnelle et de stratégie financière maîtrisée — un véritable moteur de performance pour notre portefeuille croissance et une des valeurs du Top 20 de l’année.



Pourquoi cette progression est-elle légitime ?



-Résultats semestriels rassurants : au 1ᵉʳ semestre 2025, OPmobility a vu sa marge opérationnelle progresser de +11 %, portée par des mesures de réduction de coûts efficaces et la maîtrise des frais généraux. Le bénéfice net a reculé de 10 % — surtout à cause d’éléments non récurrents liés à sa transformation — mais sa génération de free cash-flow atteint 165 M€, supérieure de 14 % aux attentes

-Réduction de l’endettement : la dette nette a diminué, passant de 1,58 Md€ à fin 2024 à 1,46 Md€ en juin 2025

-Plan de défense juridique-stratégique : pour contrer les effets des droits de douane américains, OPmobility a mis en place un plan de réduction des coûts et de flexibilité industrielle, tout en confirmant ses perspectives annuelles et en continuant d’investir dans la technologie et les marchés émergents comme l’Asie et l’Amérique



Perspectives prometteuses



Selon Oddo BHF, OPmobility dispose désormais d’un profil de "qualité supérieure" parmi les équipementiers automobiles européens. Le courtier anticipe une croissance des bénéfices par action de 20 % par an entre 2025 et 2027, et un free cash-flow en progression de 11 % par an. Ces prévisions sont loin d’être intégralement valorisées aujourd’hui.



Un positionnement stratégique dans notre portefeuille



OPmobility illustre parfaitement ce que nous recherchons pour notre portefeuille Croissance :



-Une solide génération de trésorerie,



-Un redressement opérationnel net,



-Une réduction de la dette,



-Et surtout, un narratif industriel clair qui a vocation à réhausser le statut social de l'action dans les représentations sociales des investisseurs : transformation, mobilité durable, innovation — parfaitement en phase avec notre approche fondamentale et sociologique.



Conclusion : OPmobility est bien plus qu’un simple rebond technique : c’est une véritable nouvelle trajectoire de croissance industrielle. Grâce à son positionnement stratégique et à ses efforts pour se réinventer, cette société représente l’un des meilleurs succès de notre sélection d’actifs 2025.



