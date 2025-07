Rebond des équipementiers auto : feu de paille ou début de retournement ?

Ce mardi 2 juillet 2025, la séance boursière a réservé une surprise de taille : une envolée spectaculaire des titres du secteur automobile, et en particulier des équipementiers. +9 % pour Forvia, +7 % pour Valeo, et des hausses notables pour OPmobility et autres.

Après des mois de désamour boursier, le secteur ressuscite. Mais faut-il y croire ?



Retour en grâce… mais pourquoi ?



D’abord, un signal politique : la suspension temporaire des surtaxes américaines sur les véhicules européens semble apaiser les craintes d’escalade commerciale. Les équipementiers, exposés aux flux mondiaux, en profitent immédiatement. Ensuite, un signal économique : aux États-Unis, les ventes de voitures thermiques rebondissent, avec +7 % pour GM et +14 % pour Ford au deuxième trimestre. Loin d’être anecdotiques, ces chiffres redonnent de la visibilité à tout un pan industriel en mal de narration.



Enfin, il faut lire entre les lignes du marché : dans un contexte de désaffection pour la tech, les investisseurs se tournent vers les cycliques. Les valeurs industrielles, jusqu’ici reléguées au second plan, reviennent sur le devant de la scène, et les équipementiers auto sont souvent les premiers à profiter d’un regain de confiance, ne serait-ce que technique.



Un rebond, mais pas encore un narratif



Ce mouvement haussier est-il le début d’un cycle ? Rien n’est moins sûr. Les défis structurels du secteur restent intacts : basculement inabouti vers l’électrique, incertitudes réglementaires, marges sous pression, et une géographie industrielle encore fragile. En Chine comme en Europe, le consommateur n’a pas complètement retrouvé le chemin des concessions.



Mais en Bourse, tout est affaire de récits dominants. Et si la perspective d’un apaisement commercial s’ancre durablement, le marché pourrait réévaluer des titres qui, aujourd’hui encore, se traitent sur des multiples historiquement bas. Ce sont les mêmes valeurs qui étaient massacrées il y a six mois, et qui pourraient demain devenir des paris de redéploiement, à condition que les résultats suivent.



Ce qu’on en pense chez Francebourse



Nous l’avons souvent dit : un rebond technique n’est pas un narratif. Il faut distinguer l’impulsion spéculative de la réinstallation stratégique. Pour cela, il faut du flux, des résultats, des perspectives. À ce stade, nous observons, sans nous précipiter. Le signal du 2 juillet est intéressant, mais il mérite d’être confirmé. Et nous avons une vraie valeur qui nous tient à coeur : Opmobility, présente depuis un an



Mais une chose est sûre : le marché aime les surprises, et celles-ci naissent souvent dans les secteurs oubliés. Alors oui, ce feu peut s’éteindre. Mais il peut aussi être le premier frémissement d’un nouveau cycle.



