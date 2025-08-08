Atos et Viridien : deux actions maudites pour les uns, benies pour les autres

Article du

Elles ont ruiné des investisseurs. Et enrichi d'autres. Elles ont fait fuir les analystes. Et attiré des profils plus iconoclastes.Les actions Atos et Viridien n’ont jamais laissé indifférents. Et aujourd’hui encore, elles continuent de diviser. Mais pour les suiveurs de Francebourse, elles incarnent une réalité plus profonde : celle des "valeurs maudites" qui peuvent, sous certaines conditions, redevenir de vrais moteurs de portefeuille.Atos, ancienne gloire du numérique français, a vu son cours de Bourse s’effondrer depuis 2021, sous le poids de la défiance, des erreurs stratégiques, et d’une augmentation de capital qui a laissé nombre de particuliers exsangues. Pourtant, une nouvelle équipe est en place depuis 2024, un plan de redressement crédible a été lancé ("Plan Genesis"), la dette est en net recul, et certains analystes commencent à se repositionner.Viridien, de son côté, est l’héritière de l’ex-CGG — une société qui a connu son lot de restructurations, de recapitalisations, et de coups de massue. Là encore, le marché a souvent tranché dans le vif, mais les derniers résultats montrent une lente amélioration opérationnelle, dans un secteur toujours sensible aux cycles énergétiques.Le terme peut paraître dur, mais il reflète le sentiment de trahison de nombreux petits porteurs : dilution, pertes abyssales, communication floue, ou plans sans lendemain. Ces titres ont souvent été jugés "toxiques" par les institutionnels… mais cela ne veut pas dire qu’ils sont irrécupérables.Chez Francebourse, nous avons déjà accompagné avec succès des phases de retournement sur ces deux valeurs :-Sur Viridien, un aller-retour gagnant entre 2024 et le printemps 2025, avec une gestion fine des renforts à la baisse.-Sur Atos, un retour stratégique en fin d’année 2024, sur la base du nouveau narratif porté par Philippe Salle, et une sortie partielle à +100%.Aujourd’hui, ces deux actions interrogent à nouveau. Et pour ceux qui savent décrypter les récits de marché, elles pourraient bien représenter de nouveaux leviers de performance.Dans une vidéo très complète publiée récemment sur notre chaîne YouTube, Jean-David Haddad, fondateur de Francebourse, explique pourquoi Atos pourrait être entrée dans une “bulle narrative” — un concept clef de sa méthode d’analyse croisée (fondamentale, technique, sociologique) :Lire aussi l’article : “Comment investir sur une bulle narrative ?”Et pour ceux qui veulent aller plus loin, le livre L’Investisseur Gagnant expose en détail cette méthode unique, fondée sur le croisement des disciplines, avec un accent fort sur la lecture sociologique des marchés :https://amzn.to/4m49BTXComme toujours sur Francebourse, les recommandations concrètes sur ces valeurs sont réservées aux abonnés.Dans un mail premium spécial publié ce jour, Jean-David Haddad expose sa position détaillée :-Que faire sur Atos après la forte hausse ?-Faut-il renforcer Viridien, ou attendre ?-Quels signaux techniques valident ou invalident les scénarios ?Accéder au mail premium :Les actions Atos et Viridien symbolisent le pouvoir du temps, du récit, et de l’analyse rigoureuse.Elles ont engendré des euros sonnants et trébuchants chez les uns, des cendres chez les autres. Mais même les cendres peuvent se transmutter en euros sonnant et trébuchants. Et cela, il n'y a qu'en bourse que c'est possible.Ce sont donc des dossiers qui demandent du sang-froid, de la méthode, et une lecture lucide du marché.Chez Francebourse, nous ne jouons pas à la loterie. Nous bâtissons des convictions raisonnées.Et parfois, ce sont les valeurs les plus décriées qui offrent les plus belles renaissances.Francebourse.com