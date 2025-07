STIF : +140 % dans notre portefeuille… mais est-ce encore le moment d’acheter ?

Article du



C’est peut-être l’un de nos plus beaux dossiers de l’année.

Et c’est surtout une illustration parfaite de la méthode Francebourse : une lecture croisée du graphique, du narratif dominant, du RSI, et surtout du rang social latent d’un titre que beaucoup n’avaient pas encore regardé.



La valeur STIF, spécialiste des systèmes embarqués et de l’électronique ferroviaire, gagne aujourd’hui +140 % dans notre portefeuille.

Et cette performance n’est pas le fruit du hasard, ni d’un coup de chance.

Elle est le résultat d’un positionnement stratégique fondé sur une lecture sociologique et technique du marché, à contre-courant de certaines interprétations classiques.



Une lecture graphique à contre-pied des signaux traditionnels



Le graphique que nous vous partageons aujourd’hui est celui que nous avons suivi de près depuis le mois de mars :

– Nous nous sommes positionnés dans le portefeuille au moment de la sortie initiale du canal haussier, à une époque où le RSI était déjà en surachat.

– Puis nous avons élargi notre recommandation, au moment de l’accélération du titre, quand le narratif "STIF = technologie souveraine" s’est imposé.

– Le RSI était toujours en surachat… mais il l’est resté depuis plus d’un mois, ce qui montre l’intensité du mouvement et de la conviction des flux acheteurs.



Ce qu’on observe aujourd’hui, c’est que le titre a quitté son premier canal haussier pour en construire un autre, plus pentu, plus large, donc plus volatile et plus difficile à domestiquer graphiquement.



Et le voici aujourd’hui en haut de ce nouveau canal, autour des 80 €, tentant de s’en échapper par le haut, avec un RSI qui flirte toujours avec les 80.



Fin de bulle ou nouveau départ ?



C’est la vraie question du moment.

Est-ce un signal d’achat ?

Ou au contraire, sommes-nous à la fin d’un cycle, dans une configuration de climax haussier typique ?



À ce stade, nous n’avons pas encore tranché. Un mail sera envoyé à nos abonnés au moment voulu.



Nous préférons attendre quelques signaux supplémentaires, notamment :

– des volumes de confirmation en cas de sortie haussière,

– une stabilisation sur support oblique si le titre consolide,

– une confirmation du Vortex ou du MACD dans les jours à venir.



Ce que cette opération dit de notre méthode



STIF est une valeur peu médiatisée, faiblement couverte par les analystes, et dont le statut social était flou il y a encore quelques mois.



Mais ce que nous avons vu, c’est le changement de perception.

Le moment où une small cap technologique devient symbole de souveraineté,

le moment où une entreprise boudée devient porteuse de récit,

le moment où le rang social d’un titre change.



Et c’est exactement là que notre méthode sociologique prend tout son sens.



Le PER n’est plus un simple multiple : c’est un indicateur de rang.

Et le graphique n’est plus seulement une suite de chandeliers : c’est la transcription d’une dynamique collective de reconnaissance.



Une position sécurisée



Bien sûr, nous avons sécurisé notre position.

Le prix de revient est à zéro depuis longtemps, et nous accompagnons la hausse avec prudence.

La suite dépendra des prochains signaux techniques et narratifs.



Mais nous pouvons le dire : les abonnés Francebourse qui ont suivi notre recommandation sont aujourd’hui à +140 % sur la ligne.



Et cela, sans euphorie, sans panique, sans promesse irréaliste.

Juste une méthode, appliquée avec rigueur.



Jean-David Haddad

L'investisseur gagnant

https://amzn.to/4eYxoT3

Bourse, Finance

Publications précédentes