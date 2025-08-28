Nous montons sur l’optronique

Article du

Il y a des secteurs qui bruissent à peine, mais dont on sent qu’ils vont tout bouleverser. L’optronique en fait partie. Ce n’est ni une mode, ni une bulle, ni un segment médiatique. C’est une lame de fond.Dans un monde où la vision devient un enjeu politique, économique, sécuritaire et technologique, l’optronique est partout : vision nocturne, surveillance, capteurs thermiques, plateformes autonomes, reconnaissance de formes, imagerie scientifique. Et demain, demain très vite, elle s’imposera comme le système nerveux des infrastructures. Il ne s’agit pas seulement de voir dans le noir. Il s’agit de transformer la lumière en décision.L’optronique est une science composite, à la croisée de la photonique, de l’électronique et du traitement de données. Elle n’a rien de spectaculaire en surface. Mais elle irrigue déjà l’essentiel. Ce que l’informatique a été dans les années 80, l’optronique l’est aujourd’hui : une force silencieuse qui change les règles.C’est pourquoi, chez Francebourse, nous montons progressivement sur ce secteur. Pas de précipitation. Pas de feu d’artifice. Mais une série de mouvements réfléchis, diversifiés, répartis sur toute la chaîne de valeur. En amont : la science, les brevets, les composants. En aval : les systèmes, les plateformes, les intégrations industrielles.Notre stratégie est simple : investir dans ce qui structure, pas dans ce qui brille. Et l’optronique structure déjà — nos armées, nos villes, nos laboratoires, nos machines. Elle est au cœur des enjeux de souveraineté, d’autonomie stratégique, de mobilité intelligente, de diagnostic médical. Elle est là, et elle s’amplifie.Dans un moment où les marchés tanguent, où la politique intérieure française crée de l’instabilité, où les narratifs se cherchent, nous choisissons de prendre position là où les récits de demain se construisent. Et l’optronique en fait clairement partie.Le futur ne se devine pas : il se capte. Lentement, méthodiquement. Comme un capteur qui s’active à la tombée de la nuit.Voir aussi la vidéo de Jean-David Haddad pour ce qui concerne les radars pour les automobilistes :Francebourse.com