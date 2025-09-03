ATOS : le cas d'école du capitalisme français

Article du

Atos n’est pas une société comme les autres.Elle est à la fois un ancien fleuron technologique, un acteur clef de la cybersécurité et du calcul intensif en Europe, et un symbole du capitalisme d’État à la française — avec tout ce que cela implique : dépendance politique, instabilité boursière, perception floue.Et c’est justement ce mélange explosif qui fait d’Atos un cas d’école, à la fois fascinant et dangereux pour les investisseurs.Alors que l’action Atos avait opéré un spectaculaire redressement entre février et aout 2025, portée par la mise en œuvre du plan Genesis, la fin de l’été a replongé le titre dans la tourmente.Mais cette fois, ce n’est ni la faute des comptes, ni celle du management. C’est la crise politique française qui pénalise Atos. Une probable chute du gouvernement Bayrou, une incertitude sur la continuité de certaines commandes stratégiques, et voilà que le marché redevient fébrile. Car Atos reste une société exposée à l’État. Dans le cloud souverain, dans la défense, dans les supercalculateurs, l’État est à la fois client, protecteur, décideur et parfois frein. Et cela se voit en bourse : un changement de ministre ou un report budgétaire peuvent suffire à faire rechuter le titre.Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le free cash-flow, qui était à –593 M€ il y a un an, est remonté à –96 M€.La dette nette a été divisée par plus de deux, à 1,68 milliard d’euros.La marge opérationnelle s’améliore.Le rachat par l’État de la division supercalculateurs reste prévu — même s’il pourrait être décalé à 2026.Le plan Genesis, porté par une équipe dirigeante stable et crédible, est bien en place.Le marché, lui, voit un titre qui vacille.Mais les fondamentaux progressent dans l’ombre.Atos cristallise toutes les contradictions du modèle français. Une entreprise stratégique, qui ne peut pas tomber… mais que le marché traite comme un dossier spéculatif. Un titre qui alterne flambée et sanction, selon le vent politique plus que les chiffres.Atos est un test. Un test pour les investisseurs. Un test pour l’État. Un test pour nous tous.Une playlist complète intitulée "LE FEUILLETON ATOS" est en ligne sur la chaine Youtube Francebourse TV :Et... très bientôt, un livre unique : "L’Avenir d’Atos - Du naufrage boursier à la renaissance stratégique."Un guide clair, accessible, documenté, sans analyse technique, destiné à tous ceux qui veulent comprendre ce qui est arrivé, ce qui est en train de se passer… et ce qui pourrait arriver demain.Vous y trouverez :– une analyse fondamentale complète du plan Genesis,– des perspectives chiffrées jusqu’en 2028,– une réflexion sur la sociologie boursière,– des bonus numériques exclusifs (vidéos, QR codes).Un livre qui ne fait pas de promesse, mais qui propose une vraie lecture du cas Atos, au-delà du bruit de marché.Et nos recommandations sur la valeur, ainsi que nos analyses techniques sont régulières sur Francebourse.com!Inscrivez-vous pour en savoir plus :Jean-David HADDADProfesseur agrégé d'économie et de sociologieRédacteur en chef et co-fondateur de Francebourse.com